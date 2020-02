Google demande un permis au gouvernement américain de collaborer à nouveau avec Huawei sur leurs téléphones

Il

Le secrétaire au Commerce des États-Unis, a expliqué en novembre dernier,

dans des déclarations à Bloomberg, que jusque-là environ 300 entreprises avaient

a demandé l’autorisation de travailler avec Huawei

En ce moment, nous sommes dans une phase très avancée

compliqué où Huawei fait face à un blocus commercial par le

Gouvernement des États-Unis, qui est déjà dans sa quatrième extension. Cela a causé

que, par exemple, vos nouveaux smartphones sont en vente sans le

Applications et services Google sur Android.

Cette semaine, et de façon quelque peu surprenante, Sameer Samat,

Vice-président d’Android et de Google Play, confirmé à l’agence de presse

DPA allemande, que Google avait demandé une licence temporaire au gouvernement

Américain L’objectif serait d’avoir la permission de collaborer à nouveau

avec Huawei et que leurs smartphones peuvent avoir les nouvelles Google Apps.

De plus, il y a quelques jours, Google est sorti pour

«Recommander» et «avertir» des éventuels «risques de

sécurité importante “à ceux qui ont décidé d’utiliser certains

les méthodes non officielles, qui sont aujourd’hui sur Internet pour installer Google

Applications sur les smartphones Huawei. Ceci sous l’argument qu’il s’agit de

les applications non approuvées par Google et peuvent contenir des logiciels malveillants.

situation qui profiterait à la fois aux entreprises et à leurs utilisateurs

Les déclarations de Samat ont été confirmées par notre

Compagnons Xataka en Espagne. Cependant, il n’est pas spécifié lorsque le

demande formelle au gouvernement, ou quand nous pourrions connaître la réponse. Ni l’un ni l’autre

les implications de cela sont bien connues, nous devrons donc attendre plus longtemps

les détails de la demande et de la réponse du gouvernement.

Bien que cela puisse sembler le cas, de telles demandes

Collaborer avec Huawei n’est pas nouveau. L’un des exemples les plus clairs est

Microsoft, qui a obtenu un permis pour continuer à travailler avec Huawei, et pour

aujourd’hui, nous continuons de voir comment leurs ordinateurs portables sont livrés avec Windows 10 comme

système d’exploitation, ainsi que la disponibilité de ses applications et services.

Wilbur Ross, secrétaire américain au commerce,

Il a expliqué en novembre dernier, dans des déclarations à Bloomberg, que jusqu’à ce

À l’époque, environ 300 entreprises avaient demandé l’autorisation de travailler avec Huawei,

ce qui permettrait à certains d’avoir accès à une licence temporaire.

Le secrétaire Ross a également mentionné que, jusqu’à ce moment,

la moitié de ces demandes ont été approuvées, tandis que les autres

Ils avaient refusé. Cela représente, selon Bloomberg, un quart de la

total des demandes reçues depuis l’ouverture de cette possibilité

examiner au cas par cas.

En fait, Google souhaite revenir à

travailler avec Huawei, et cela ouvre la possibilité que nous verrons à nouveau

Smartphones Huawei avec applications et services Google.

