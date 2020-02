Google dépensera des milliards de dollars dans les centres de données et les bureaux aux États-Unis cette année

Google dépensera plus de 10 milliards de dollars dans des bureaux et des centres de données aux États-Unis cette année, selon un nouveau billet de blog d’Alphabet et du PDG de Google, Sundar Pichai.

Le géant de la recherche est actuellement présent dans 26 États à travers le pays, mais en 2020, les nouveaux investissements de la société seront concentrés sur 11 États supplémentaires, notamment le Colorado, la Géorgie, le Massachusetts, le Nebraska, New York, Oklahoma, Ohio, Pennsylvanie, Texas, Washington et Californie.

Dans un article de blog annonçant les nouveaux investissements de cette année, Pichai a expliqué comment ils aideront à créer des milliers d’emplois à travers les États-Unis, en disant:

«Ces investissements créeront des milliers d’emplois, notamment des postes au sein de Google, des emplois dans la construction dans les centres de données et les installations d’énergie renouvelable, ainsi que des opportunités dans les entreprises locales des villes et communautés environnantes.»

Investissements américains

Bien que 10 milliards de dollars ne soient pas un petit investissement, ce chiffre est en fait inférieur aux 13 milliards de dollars investis par Google dans les centres de données et les bureaux américains en 2019, bien qu’il soit supérieur aux 9 milliards de dollars investis en 2018.

Pichai a également souligné dans son article de blog que, selon un rapport du Progressive Policy Institute, la société mère de Google, Alphabet, était le plus grand investisseur aux États-Unis l’année dernière.

En continuant d’investir massivement aux États-Unis, Alphabet pourra étendre la capacité de ses centres de données américains tout en créant des emplois et de la bonne volonté à travers le pays.

