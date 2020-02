Google déplace la production de Pixel 4a et Pixel 5 de Chine au Vietnam en raison d’un coronavirus – .

Google accélère ses efforts pour déplacer son processus de fabrication de produits hors de Chine, ce qui a été accéléré l’année dernière grâce à la guerre commerciale américano-chinoise et est désormais une priorité encore plus élevée en raison de l’épidémie de coronavirus qui est originaire de Chine . Cela a conduit à la fabrication du téléphone Pixel 4 de Google en partie au Vietnam, et la société prévoit de répéter cette année encore avec son nouveau Pixel 4a à faible coût ainsi que son prochain modèle phare.

C’est selon des sources anonymes de l’industrie qui confirment que Google s’éloigne de sa position par défaut de fabriquer presque tous ses smartphones en Chine, où les dernières données montrent plus de 78000 cas de coronavirus signalés à ce jour en Chine continentale. Selon Nikkei Asian Review, Google est même allé jusqu’à demander aux fournisseurs d’examiner la faisabilité et le coût potentiel de la désinstallation de certains équipements de production en Chine et de leur expédition au Vietnam.

Google n’est pas aussi fortement lié à la Chine du point de vue de la fabrication qu’une entreprise comme Apple, donc une telle démarche n’entraîne pas le casse-tête logistique que vous pourriez imaginer. Google a livré 7 millions d’unités de smartphones l’année dernière, contre 200 millions environ d’Apple vend chaque année, selon les données d’IDC.

Le calendrier de production des nouveaux téléphones de Google au Vietnam serait le suivant: le téléphone qui devrait s’appeler 4a commencerait dès avril, tandis que la production de Pixel 5 commencerait à un moment donné au cours du deuxième semestre de cette année.

Ce changement est à la fois fortuit et pourtant toujours problématique pour Google, qui avait déjà converti une usine au Vietnam pour exactement le type de production qu’elle va désormais augmenter. Cependant, il y a encore un hoquet que la société n’a pas encore trouvé de moyen de surmonter – le fait que de nombreux composants qui doivent être fournis pour la production de Pixel proviennent toujours de Chine. “Il est raisonnable pour des entreprises comme Google de vouloir accélérer son rythme de diversification de la Chine au milieu de la menace des coronavirus, alors que la guerre commerciale reste une incertitude”, a déclaré un responsable d’IDC à Nikkei. “Mais même si le processus d’assemblage final est en dehors de la Chine, les fournisseurs doivent toujours expédier certains composants du pays … Il s’agit de l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement, qui prend du temps à reconstruire.”

