Google dit qu’il construit le site Web du coronavirus de Trump, il ne savait pas qu’il construisait – .

Google a annoncé ce week-end qu’il travaillait avec le gouvernement américain sur un site Web national d’information sur les coronavirus COVID-19.

La société a été prise au dépourvu par la révélation de Trump lors de l’annonce d’urgence nationale de vendredi que Google développait un tel site Web.

Google a déclaré à l’époque que le seul site Web en développement avait été créé par Verily, et qu’il n’était pas censé être un service disponible dans tout le pays. Maintenant, cependant, Google dit qu’il construit effectivement un site comme celui décrit par Trump.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Le président Donald Trump a déclaré vendredi que Google travaillait sur un nouveau site de dépistage des coronavirus faisant partie des mesures de l’administration pour lutter contre l’épidémie de COVID-19 aux États-Unis. La révélation que quelque 1700 ingénieurs de Google développaient le site est intervenue après que Trump a déclaré le nouveau coronavirus une urgence nationale. Google a été pris au dépourvu à l’époque, et les rapports qui ont suivi ont révélé que Google ne travaillait sur aucun type de site et était surpris de voir les détails de Trump quelque chose comme ça. La revendication de Trump semblait être partiellement vraie, car la société sœur d’Alphabet, Verily, travaillait en effet sur un outil de triage pour les tests COVID-19, mais le site en était aux premiers stades de développement. Ce n’était pas non plus censé être un outil national pour les tests COVID-19.

Voici la réponse initiale de Verily à l’annonce de Trump:

Nous développons un outil pour aider à trier les individus pour les tests COVID-19. Verily en est aux premiers stades de développement et prévoit de lancer des tests dans la région de la baie, dans l’espoir d’une expansion plus large au fil du temps.

Nous apprécions le soutien des représentants du gouvernement et des partenaires de l’industrie et remercions les ingénieurs de Google qui se sont portés volontaires pour participer à cet effort.

L’outil Verily visait les travailleurs de la santé, a révélé la société dans un communiqué de suivi. La déclaration de Trump a semblé être quelque chose de beaucoup plus avancé que cela, capable d’aider les autorités à l’échelle nationale:

Je veux remercier Google. Google aide à développer un site Web. Cela va être fait très rapidement – contrairement aux sites Web du passé – pour déterminer si un test est justifié et pour faciliter le test à un endroit pratique à proximité. Soit dit en passant, nous avons beaucoup, beaucoup d’endroits derrière nous. Soit dit en passant, nous couvrons ce pays et de grandes parties du monde. Nous ne parlerons pas du monde en ce moment, mais nous couvrons très, très fortement notre pays. Magasins dans pratiquement tous les endroits. Google compte actuellement 1 700 ingénieurs. Ils ont fait d’énormes progrès.

Depuis lors, cependant, Google a annoncé qu’il travaillerait en effet avec le gouvernement américain sur un site Web national “qui comprend des informations sur les symptômes du COVID-19, les risques et les informations sur les tests”.

Voici la déclaration complète de Google, qui a été publiée sur sa poignée Twitter @Google_Comms dans une série de tweets:

Nous sommes pleinement alignés et continuons de travailler avec le gouvernement américain pour contenir la propagation du COVID-19, informer les citoyens et protéger la santé de nos communautés.

Google s’associe au gouvernement américain pour développer un site Web national qui comprend des informations sur les symptômes du COVID-19, les risques et les informations sur les tests.

Cela s’ajoute à d’autres mesures que nous prenons, notamment: une «promotion de la page d’accueil» de Google pour sensibiliser davantage aux mesures simples que les citoyens peuvent prendre pour prévenir la propagation de la maladie.

Les travaux sont effectués par notre société sœur Verily pour lancer un site Web pilote qui permettra aux individus de faire une évaluation des risques et d’être programmés pour des tests sur des sites de la Bay Area.

Promouvoir des informations faisant autorité via la recherche Google et YouTube; prendre des mesures pour protéger les utilisateurs contre la désinformation, y compris le phishing, les théories du complot, les logiciels malveillants et la désinformation.

Déployer l’accès gratuit à nos capacités avancées de vidéoconférence Hangouts Meet à tous les clients G Suite et G Suite pour l’éducation dans le monde jusqu’au 7/01/20; faire progresser la recherche et la science en santé; et soutenir financièrement les efforts de secours mondiaux

«Nous sommes pleinement alignés et continuons de travailler avec le gouvernement américain pour contenir la propagation du COVID-19, informer les citoyens et protéger la santé de nos communautés. (1/6) https://t.co/eI1uXra6AB

– Google Communications (@Google_Comms) 15 mars 2020

Google n’a pas révélé d’URL réelle pour le site national, ni n’a fourni d’informations de lancement. Cependant, compte tenu de la gravité de la situation, il est probable que la première version du site sera bientôt lancée.

Source de l’image: Olly Curtis / Future / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.