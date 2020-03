Google Drive: accès implémenté aux raccourcis

Google a commencé à donner à tous l’accès aux raccourcis promenade, quelques mois après avoir révélé le sien pour la première fois version bêta. La fonction a été conçue pour simplifier l’organisation des fichiers et diriger les personnes vers des fichiers spécifiques dans divers dossiers.

Par exemple, vous pouvez créer un lien pour un fichier spécifique enregistré sur un lecteur partagé, puis envoyer ce lien aux personnes avec lesquelles nous souhaitons partager ce fichier. Ils pourront l’ouvrir seulement s’ils ont accès à l’unité dans laquelle il est enregistré. Cependant, ceux qui n’ont pas accès à l’unité ne peuvent voir que le lien.

Google Drive: les dernières modifications seront apportées aux dossiers

Le géant technologique de Vue sur la montagne, implémente la fonctionnalité avant de modifier définitivement la structure du dossier Drive. À partir de 30 septembre, tous vos fichiers seront placés en un seul endroit: il ne sera plus possible de placer un fichier dans plusieurs dossiers, au cas où vous auriez un nombre limité auquel vous souhaitez accéder depuis différentes personnes. Après avoir effectué la modification, les fichiers placés dans plusieurs dossiers deviendront progressivement des liens. Ainsi, pour faciliter la gestion et la visualisation des fichiers de référence, Google remplace la fonction du bouton “Ajouter à mes fichiers”, dans “Ajouter un lien vers Drive”, de sorte que le toucher ajoute un lien vers Drive.