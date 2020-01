Google Drive est désormais disponible en tant qu’application Web progressive

Les applications Chrome sont presque mortes, mais l’idée des applications via PWA (Progressive Web Apps) persiste. Google Drive est le dernier service Google à avoir acheté un PWA, après YouTube Music et Google Photos lors de son voyage à travers le futur. Ce n’est pas une expérience qui change la donne, mais cela peut rendre l’interaction avec vos fichiers stockés dans le cloud dans Drive un peu plus native, et elle offre aux utilisateurs de Drive une option de type application maintenant que l’ère des applications Chrome est presque terminée.

L’option d’installer Google Drive en tant que PWA (également disponible dans le menu à trois points ci-dessous).

La prochaine fois que vous accédez au site Google Drive sur un navigateur pris en charge, vous verrez l’option d’installer Drive en tant que PWA. Sur Chrome, cela signifie un signe plus dans un cercle vers le haut près de la fin de la barre d’adresse, ou une option “Installer Google Drive” qui apparaît dans le menu principal de Chrome. Les mêmes options apparaîtront également sur un Chromebook aux mêmes endroits.

Regardez, ma, pas de barre d’adresse! Google Drive PWA sur un Chromebook.

Sur les Chromebooks et les ordinateurs de bureau, ce PWA vous donne essentiellement un raccourci vers Google Drive dans sa propre fenêtre – pas de barre d’adresse, d’onglets ou quoi que ce soit d’autre. Il est censé ressembler à une expérience native, même s’il s’agit essentiellement de Drive dans Chrome, comme vous en avez l’habitude. L’ouverture d’éléments dans Drive vous pousse vers un nouvel onglet de navigateur distinct dans une autre fenêtre s’il nécessite un éditeur, de sorte que vous ne pouvez pas tout faire depuis l’intérieur de la PWA. L’ouverture d’un document texte via Google Docs sur un Chromebook dans Drive PWA, par exemple, vous emmène du PWA vers un nouvel onglet dans Chrome, bien que vous puissiez prévisualiser des éléments tels que des PDF et des vidéos via le PWA.

L’application complète Google Drive pour Android (à gauche) est probablement un meilleur choix que la nouvelle PWA sur mobile (à droite).

Le PWA fonctionne également sur Android (via le menu à trois points -> Ajouter à l’écran d’accueil), mais il n’y a pas autant d’avantages à cela; l’application Android elle-même est une bien meilleure expérience que le site mobile Drive dans une fenêtre autonome. Par défaut, il essaie quand même d’ouvrir la plupart de vos fichiers dans Drive via les applications Sheets / Docs / Slides.

Les parties intéressées peuvent consulter le nouveau PWA Google Drive dès maintenant, accédez simplement à drive.google.com et, si vous êtes sur Chrome ou un Chromebook, vérifiez votre barre d’adresse pour le raccourci.