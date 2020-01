Google Duo n’a plus besoin d’un numéro de téléphone (sur le Web)

Google a silencieusement déployé un grand changement pour son service d’appel vidéo Duo, qui vous permet désormais de passer et de recevoir ces appels sur le Web sans avoir à associer Duo à un numéro de téléphone. Nous ne savons pas précisément quand ce changement s’est produit, mais dans nos propres tests, la fonctionnalité est déjà en ligne, bien qu’elle soit incomplète: elle ne semble pas fonctionner avec les comptes G Suite, et même si vous pouvez très bien passer des appels, c’est un peu gênant pour les autres de vous appeler.

À l’heure actuelle, si vous accédez à duo.google.com sur un compte non G Suite (lire: “@ gmail.com” normal) qui n’a pas déjà associé Duo à un numéro de téléphone, au lieu d’être invité à l’ajouter avant de continuer, vous serez simplement dirigé vers le site standard, qui vous permet de rechercher les contacts de votre compte Google et de lancer des appels audio et vidéo. Passer ces appels fonctionne comme si vous aviez un numéro de téléphone associé et que vous êtes connecté sans problème.

Passer un appel via Duo à un compte qui a un numéro de téléphone lié (à gauche) et un autre (à droite). (Notez que j’ai dû brouiller le numéro de téléphone de Corbin pour sa vie privée, mais l’autre compte de messagerie uniquement a aucun numéro de téléphone répertorié.)

L’inverse fonctionne également, et les comptes Duo “normaux” liés à des numéros de téléphone peuvent passer des appels vers des comptes qui ne sont associés qu’à une adresse e-mail. Cependant, il y a un obstacle majeur à noter: les comptes Duo uniquement sans e-mail ne semblent pas apparaître dans votre liste de contacts et vous ne pouvez pas les rechercher. Vous ne pouvez vraiment passer l’appel d’un compte Duo associé à un numéro de téléphone à un compte uniquement par e-mail que si vous pouvez accéder au contact via un autre itinéraire – comme votre liste d’activités / notifications récentes en haut, s’ils vous ont appelé récemment.

Ci-dessus et ci-dessous: Les avertissements que vous recevrez de Duo sur un compte sans numéro de téléphone associé.

Vous obtiendrez également une poignée d’avertissements sur le compte de messagerie uniquement du client Web Duo, y compris un pop-up d’angle vous disant de “Laissez vos amis vous trouver par votre numéro de téléphone” et une bannière vous demandant “d’utiliser votre téléphone pour émettre et recevoir des appels. ” Vous pouvez cependant les ignorer et toujours passer et recevoir des appels. En revanche, si vous essayez d’accéder à Duo avec un compte G Suite qui n’est pas lié à un numéro de téléphone, vous heurterez simplement un mur qui vous demandera d’entrer un numéro de téléphone et de le vérifier avant de continuer.

Les comptes G Suite doivent vérifier avant de pouvoir continuer.

Cette modification semble également être uniquement Web. Bien que nous savons que la possibilité d’utiliser Duo sans numéro de téléphone est prévue depuis un certain temps, le client actuel pour Android vous invite toujours à entrer un numéro de téléphone lorsque vous lancez l’application pour la première fois, et il ne semble pas y avoir de moyen de contourner il. (Bien que Duo sur l’un de mes téléphones ait également été en mesure de travailler avec l’un des comptes Duo de messagerie uniquement que j’ai testés, après avoir dissocié le compte pour tester à nouveau le processus de connexion, je n’ai pas pu reproduire cela, et je ne sais pas comment cela s’est produit en premier lieu.)

Recevoir un appel de mon compte de test non enregistré sur Duo.

Nous avons testé ce changement apparent de fonctionnalité avec plusieurs comptes Google et pouvons vérifier que vous pouvez passer et recevoir des appels maintenant sans numéro de téléphone enregistré via le client Web. Je dois également noter que la documentation d’assistance de Google indique toujours qu’un numéro de téléphone est requis pour utiliser Duo.

Nous ne savons pas précisément quand Duo peut avoir changé pour autoriser les appels sans numéro de téléphone enregistré, ni pourquoi cela ne fonctionne pas dans nos tests avec les comptes G Suite. Nous avons contacté Google par plusieurs voies pour obtenir plus d’informations sur ce changement, mais aucune réponse n’était à venir au moment de la publication.