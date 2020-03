Google Duo porte à 12 le nombre de participants aux appels de groupe

Google Duo La capacité des appels vidéo de groupe est passée à 12 participants, selon Sanaz Ahari, directeur principal des produits et du design de la société, a annoncé sur Twitter. La raison n’est autre que le boom des applications de communication, tout cela à cause du fichu coronavirus qui nous hante et nous oblige à nous isoler dans nos maisons.

Google Duo n’est peut-être pas l’application la plus populaire de sa catégorie, mais en l’installant avec une chaussure sur chaque Android utilisé par le géant de l’Internet, il a fait connaître au moins beaucoup de gens à son existence, et que beaucoup d’autres sont encouragés à essayez-le. De plus, il faut reconnaître que cela fonctionne assez bien et que Google l’a maintenu avec dévouement depuis leur lancement il y a près de quatre ans.

Google Duo est né comme une alternative à des applications telles que FaceTime d’Apple, mais aussi pour essayer de sauver des dérapages comme celui qu’ils avaient avec Hangouts, qui n’a jamais tout à fait conquis le grand public. Ainsi, la société a pris la barre et a lancé plusieurs applications de communication, chacune centrée sur un cas d’utilisation différent: d’Allo, la concurrence directe de WhatsApp et qui a connu une vie meilleure fin 2018, à laquelle nous occupe, dont l’acceptation semble être plus grande.

Nous sommes reconnaissants à Duo d’aider les utilisateurs à voir leurs proches partout dans le monde. Nous reconnaissons que les appels de groupe sont particulièrement importants en ce moment. Nous avons augmenté le nombre d’appels de groupe de 8 participants à 12 à compter d’aujourd’hui. Plus à manger. #AllInThisTogether # COVID19

– Sanaz (@sanazahari) 27 mars 2020

En fait, la crise des coronavirus se révèle être un coup de pouce pour l’adoption de Google Duo, et c’est que l’augmentation de la demande pour ce type de services s’ajoute en étant une application qui se démarque pour offrir une qualité remarquable même dans des situations défavorables, que ce soit en raison du manque de lumière ou d’une connectivité réduite; Il dispose d’une application web et depuis un certain temps, la possibilité de faire des appels vidéo de groupe, jusqu’à présent avec 8 participants à la fois.

En d’autres termes, Google Duo peut être en retard pour le jeu, ou cela n’a rien à voir avec Skype, FaceTime, WhatsApp et la société; mais c’est une bonne application et lorsque les circonstances se resserrentComme c’est le cas, il n’est pas surprenant qu’il élargisse sa base d’utilisateurs et que Google profite de l’élan pour lui donner tout l’amour possible.

Il y a quelques jours, c’est un autre employé de Google, Justin Uberti, qui a finalement créé la norme de communication WebRTC et Google Duo, qui a attiré l’attention sur l’augmentation historique de l’utilisation de la vidéoconférence que nous connaissons ces jours-ci, ce qui, bien sûr, profite à Google Duo.