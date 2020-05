Google Duplex atterrit en Espagne et permet de connaître les horaires des établissements pendant la quarantaine

Google Duplex, l’intelligence artificielle de l’Assistant Google qui vous appelle, est déjà disponible en espagnol. L’entreprise technologique a lancé son outil en Espagne dans le cadre de sa stratégie d’aide aux entreprises lors de la pandémie de COVID-19, et permettra appeler les restaurants et les établissements pour connaître leurs horaires de service ..

Duplex n’arrivera pas avec les fonctions originales que possède son homologue aux États-Unis, au contraire, cet outil uniquement se concentrera sur les appels aux établissements pour connaître leurs heures d’ouverture et de fermeturee pendant la quarantaine des coronavirus. Google utilisera ces informations pour mettre à jour les résultats qui apparaissent dans le moteur de recherche et dans Maps.

La Arrivée du duplex en Espagne survient après l’atterrissage en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada et ouvrir la porte pour qu’à l’avenir nous puissions en profiter comme prévu initialement: sur réservation de restaurant automatisée. Avant la pandémie, Google proposait cette option aux États-Unis, où les gens pouvaient utiliser l’assistant pour appeler l’établissement.

Duplex il a été officiellement annoncé lors de leur conférence des développeurs d’E / S 2018, où les participants ont été surpris par un appel d’un intelligence artificielle utilisant les intonations et les pauses habituelles des êtres humains. Cela a été possible grâce au réseau neuronal de Google, qui permet une communication plus fluide et naturelle entre l’IA et les gens.

Il a ensuite été publié en Terminaux iPhone et Android aux États-Unis pour appeler des restaurants. Duplex était ajusté pour vous présenter comme l’assistant Google lorsque l’appel commence, afin que la personne à l’autre bout de la ligne sache qu’elle appelle avec un robot.

Son déploiement en Espagne signifie que d’autres pays hispanophones pourraient recevoir Duplex dans un avenir pas trop lointain, comme cela s’est produit avec l’Assistant Google. Son application comme outil permettant de connaître uniquement les heures d’ouverture test pilote où des ajustements pourraient être faits pour de meilleures performances

Le duplex est capable de s’adapter au cours de la conversation sans aucun problème, de sorte qu’il pourrait être appliqué dans d’autres domaines. L’année dernière, Google a annoncé qu’il serait disponible sur le Web pour aider à remplir les formulaires de services en ligne, afin de ne pas perdre de temps à le faire nous-mêmes.

