Google Earth fonctionne enfin avec les navigateurs Firefox, Edge et Opera

Google, il y a longtemps, a quitté son application de bureau “terre“Et l’a fait en faveur d’une expérience Web uniquement. Illo tempore, a déclaré qu’il était presque prêt à faire fonctionner son service même sur Firefox et d’autres navigateurs. Cette promesse a été faite il y a trois ans et maintenant Google l’a tenue: elle a annoncé que Google Earth ne fonctionnera pas uniquement et exclusivement sur Firefox mais aussi sur d’autres navigateurs tels que Microsoft Edge et opéra.

Google Earth: la disponibilité était uniquement pour Chrome, mais maintenant les choses ont définitivement changé

La Terre a été initialement construite à l’aide de la solution Client natif, qui n’était disponible que pour Chrome. Donc, pour obtenir le produit sur d’autres navigateurs, Google a dû changer sa façon de procéder. Le géant de la recherche a décidé de reconstruire la Terre en compilant le code C ++ en utilisant WebAssembly. Il s’agit d’un nouveau langage binaire de type Java qui fonctionne sur tous les navigateurs Web. WebAssembly a été récemment (le 5 décembre 2020) recommandé par le consortium World Wide Web comme quatrième langue de navigateur natif après HTML, CSS et JavaScript.

Google Earth peut donc également fonctionner sur d’autres navigateurs, seulement que Google tient à préciser que il faut encore le perfectionner. Ainsi, vous obtiendrez probablement une meilleure expérience sur Chrome de toute façon. Il prévoit également d’apporter la Terre au navigateur safari de pomme à l’avenir.