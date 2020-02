Google Earth fonctionne enfin dans Firefox, Edge et Opera (mais pas Safari) – .

Google possède et exploite une variété d’applications utiles accessibles gratuitement à tous. La plupart d’entre eux fonctionnent sur n’importe quel appareil et navigateur, mais pas tous, et Google donne la préférence au développement Android en ce qui concerne les versions mobiles de cette application. Mais il existe une application Google intéressante qui nécessitait auparavant que Chrome fonctionne. Heureusement, cette restriction disparaît, car l’application est maintenant disponible sur presque tous les navigateurs.

Les fans de l’incroyable application Google Earth sont probablement bien conscients que la seule façon d’accéder à l’application jusqu’à aujourd’hui était d’utiliser Chrome, qui se trouve également être le navigateur Web le plus populaire sur le marché. Si vous n’aimez pas Chrome pour une raison quelconque, mais souhaitez pouvoir accéder à Google Earth, vous pourrez accéder au service à partir d’Edge, Firefox et Opera, avec la prise en charge d’autres navigateurs bientôt, y compris Safari d’Apple.

Google nous rappelle dans la brève annonce qu’il est un «grand partisan» des normes Web ouvertes. Il travaille depuis cinq ans pour proposer Google Earth au plus grand nombre de navigateurs possible. Après une période bêta publique de six mois, la version complète de Earth est désormais disponible pour trois navigateurs supplémentaires.

Google dit que cela était possible en déplaçant Google Earth pour Chrome vers WebAssembly, la norme Web W3C pour le code natif sur le Web. C’est en fait la raison pour laquelle Google l’a restreint à Chrome auparavant. L’application a été créée à l’aide de Native Client (NaCl), qui n’était pas disponible ailleurs que dans Chrome.

Google travaille toujours à peaufiner l’expérience sur Edge, Firefox et Opera, et à apporter l’application à d’autres navigateurs, Safari inclus. Google Earth pour le Web est disponible sur ce lien, et vous pouvez le tester dans le navigateur Web de votre choix sur le bureau, tant que ce navigateur est pris en charge.

Source de l’image: Olly Curtis / Future / Shutterstock

