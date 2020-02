Google entre officiellement dans le monde de la messagerie

Le marché de la messagerie instantanée a toujours été dominé par WhatsApp et Telegram, deux géants qui, à ce jour, ont atteint des niveaux inimaginables jusqu’à il y a quelques années.

Apparemment, cependant, la domination des deux services qui viennent d’être mentionnés semble avoir atteint son apogée. En effet, récemment Google a développé une nouvelle technologie qui, selon toute probabilité, pourrait voler la primauté de WhatsApp et Telegram. Nous parlons du nouveau SMS 2.0 qui, après plus de dix ans, pourrait donner une nouvelle vie au SMS désormais daté, qui a complètement disparu. Nous trouvons ci-dessous tous les détails à ce sujet.

SMS 2.0: Google ouvre la porte à la messagerie instantanée

Introduits pour la première fois en 1992, les SMS sont un service clé utilisé par des millions de consommateurs dans le monde depuis des années. Avec l’avènement d’Internet et les nouvelles applications de messagerie instantanée, cependant, ces dernières sont progressivement devenues de plus en plus inutilisé. Avec l’introduction du nouveau Protocole RCS par Google, cependant, les SMS ont repris vie. En fait, grâce à la nouvelle technologie introduite par SMS 2.0, les utilisateurs pourront attacher des contenus de caractères multimédias (tels que GIF, audio, vidéo, photos, documents et fichiers en général) aux 165 caractères classiques sans dépenser un seul centime.

Cependant, selon le géant de Mountain View, le nouveau SMS ne résoudra pas le problème de WhatsApp et Telegram. Pour utiliser les nouveaux messages, en fait, chacun de nous devra avoir Accès Internet sur votre smartphone.



À ce jour, SMS 2.0 sont disponibles expérimentalement via l’application “Messages”, disponible sur Android via le lien suivant. Google a également déclaré que l’application pour les appareils domestiques était en cours de développement Apple.