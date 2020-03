Google et Adidas préparent des semelles intelligentes pour “FIFA Mobile”

Google, Adidas et EA réunis pour en construire un semelle intérieure de chaussure intelligente qui se connecte à votre téléphone et peut transformer vos coups de pied et mouvements sur le terrain de football en appuyer FIFA Mobile. La semelle intérieure intelligente est propulsée par une technologie portable jacquard de Google, qui n’était auparavant disponible que sur deux vestes Levi et sur un sac à dos Yves Saint Laurent .

Le produit s’appelle Adidas GMR et est en vente maintenant. à 34,99 euros, vous obtiendrez deux semelles intérieures, une étiquette Jacquard à mettre dans la chaussure ton pied préféré et une étiquette fictive qui rentre dans la chaussure de l’autre pied.

L’utilisation complète de la balise Adidas GMR semble un peu lente, mais cela en vaut la peine

Le tag GMR se connecte à la nouvelle application Adidas GMR et, une fois défini, vous pourrez le lier à votre profil FIFA Mobile. Une fois cela fait, vous débloquerez un événement exclusif Adidas GMR dans FIFA Mobile qui offrira de nouveaux défis du monde réel chaque semaine, comme frapper un ballon plusieurs fois ou courir un certain nombre de kilomètres. Il y aura également classements où vous pouvez voir le classement pour des choses comme “qui a frappé le ballon le plus rapidement”.

Cependant, le processus consistant à réellement importer vos données de mouvement dans FIFA Mobile semble un peu maladroit. Vous devrez d’abord ouvrir l’application GMR pour extraire les données du tag Jacquard, puis ouvrir FIFA Mobile pour intégrer vos données de mouvement dans le jeu.

Vous devrez également vous assurer que la balise est chargée si vous souhaitez qu’elle suive vos mouvements. La batterie est conçue pour durer deux ou trois matchs de football completsou environ une semaine si vous utilisez la balise plus modérément. Mais chaque fois que vous souhaitez télécharger la balise, vous devrez extraire la semelle intérieure, extraire la balise de la semelle intérieure, télécharger la balise sur Micro USB, puis réinsérer la balise dans la semelle intérieure puis dans la semelle intérieure de votre chaussure. Mais ces frustrations potentielles en valent la peine si vous êtes un passionné de football et de FIFA Mobile Player.