Google et Stanford créent des cartes interactives de coronavirus pour les journalistes – .

Une carte des coronavirus de Google et de Stanford permet de visualiser facilement la gravité des épidémies de coronavirus dans des zones spécifiques aux États-Unis.

Ces cartes de coronavirus peuvent être facilement intégrées, permettant ainsi aux journalistes locaux de fournir aux lecteurs des visualisations à jour des épidémies de coronavirus dans leur région.

La pandémie de coronavirus affecte toujours l’ensemble du pays, mais il y a des signes précoces que le virus pourrait avoir atteint un pic dans certaines villes américaines peuplées.

Les statistiques sur les coronavirus étant mises à jour d’heure en heure, il peut parfois être difficile d’interpréter avec précision certains points de données. À titre d’exemple évident, les implications découlant d’une épidémie de 15 cas de coronavirus dans une ville densément peuplée comme New York City ne sont pas les mêmes qu’une épidémie similaire survenue dans une petite ville de banlieue.

Une stratégie que les chercheurs ont mise au point pour mieux informer le public sur les épidémies de coronavirus est un outil de cartographie immersive qui permet de visualiser la gravité de la pandémie de coronavirus dans les États et les villes des États-Unis.

Plus précisément, le projet Case Mapper – qui est un effort conjoint entrepris par Google et le programme Big Local News de Stanford – permet aux journalistes d’intégrer facilement des cartes à jour des coronavirus dans leurs reportages. Ce qui rend ces cartes particulièrement instructives, c’est qu’elles montrent le nombre de cas de coronavirus par rapport à une population donnée. Ceci, à son tour, permet aux lecteurs d’évaluer plus facilement la gravité d’une épidémie de coronavirus dans une zone donnée. Alors que les données sur les coronavirus sont faciles à obtenir, le projet Case Mapper les rend beaucoup plus faciles à digérer.

Si vous accédez au site Web Big Local News et saisissez une ville ou un code postal, vous pouvez voir le type d’informations fournies par le logiciel. Comme exemple rapide, j’ai tapé le célèbre code postal 90210 de Californie et c’est ce qui est apparu. Comme en témoigne ci-dessous, le codage couleur permet de voir facilement – même en un coup d’œil – quelles parties de l’État connaissent les épidémies les plus graves.

Et nous pouvons ensuite explorer le comté de Los Angels pour plus d’informations. Et notez le bouton «Exporter et intégrer» à droite qui facilite l’ajout de ces graphiques directement dans une histoire:

Un instantané de l’ensemble des États-Unis nous donne un aperçu intéressant des points chauds des coronavirus à travers le pays. Notez que j’ai utilisé l’outil d’intégration ci-dessous afin que la carte ici soit réellement interactive:

Quant à l’état actuel de la pandémie de coronavirus aux États-Unis, eh bien, cela semble être quelque chose d’un sac mixte. Bien que le virus semble avoir atteint un pic dans certaines villes, il existe maintenant des rapports indiquant que le virus a le potentiel de se réactiver chez les patients qui semblent déjà guéris d’une infection. De plus, une nouvelle souche du virus trouvée en Inde pourrait rendre la préparation d’un vaccin beaucoup plus difficile.

Yoni Heisler écrit sur Apple et l'industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans.

