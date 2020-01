Google évite le changement de favicon impopulaire dans la recherche et promet de tester plus de conceptions

Google a apparemment pris à cœur les critiques concernant les changements de favicon de la semaine dernière, promettant “d’expérimenter” avec différentes mises en page qui offensent un peu moins notre sensibilité collective. Même maintenant, la société a apparemment annulé le changement de favicon pour au moins certains d’entre nous alors qu’elle réfléchit à la meilleure façon de mettre en œuvre le changement.

Les principales plaintes contre les favicons ajoutés dans les résultats de la recherche Google pour ordinateur (en dehors de leur laideur simple) étaient le fait que les nouveaux favicons pouvaient être indirectement trompeurs. Les nouvelles icônes ont permis au contenu précédemment étiqueté comme une publicité de se fondre plus facilement dans les résultats du bureau car ils ont pris la même position et ressemblaient assez à la petite divulgation “AD” qui apparaissait sur certains résultats.

Il y a quelque chose d’étrange dans le récent changement de conception des résultats de recherche Google, des favicons et du texte d’en-tête supplémentaire: ils ressemblent tous à des annonces, quel est peut-être le point? pic.twitter.com/TlIvegRct1

– Craig Mod (@craigmod) 21 janvier 2020

Après la dernière semaine de critiques, Google a maintenant décidé de réexaminer ses efforts, annulant le changement de favicon pour au moins certains d’entre nous entre-temps. La société va “expérimenter” de nouveaux tests pour afficher les favicons dans les résultats de recherche au cours des prochaines semaines.

La liaison de recherche de Google a officiellement tweeté cette déclaration un peu plus tôt dans la journée concernant les changements:

Nous sommes déterminés à améliorer l’expérience de bureau pour la recherche, et dans le cadre de nos efforts, nous avons déployé un nouveau design la semaine dernière, reflétant le design que nous avons depuis de nombreux mois sur mobile. Le design a été bien accueilli par les utilisateurs sur les écrans mobiles, car il aide les gens à voir plus rapidement d’où proviennent les informations et ils peuvent voir une étiquette publicitaire en gras en haut. Les éditeurs Web nous ont également dit qu’ils aimaient que leur iconographie de marque soit affichée sur la page des résultats de recherche. Alors que les premiers tests pour le bureau étaient positifs, nous intégrons toujours les commentaires de nos utilisateurs. Nous expérimentons une modification des favicons de bureau actuels et continuerons à répéter la conception au fil du temps.

Bien que la société soit déjà un peu défensive et méprise les critiques dans sa déclaration – affirmant que ce n’est pas différent de ce qu’elle a fait sur Search for mobile, et impliquant que personne n’était contrarié par ce changement – elle a néanmoins promis d’itérer sa conception tout en incorporant des commentaires comme cette critique récente.

Il semble assez probable que les favicons finiront par revenir, mais j’espère qu’ils ne laisseront pas les publicités se fondre aussi facilement avec des résultats légitimes lorsqu’ils le feront.