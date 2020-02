Google examinera les applications qui demandent des informations de localisation

Les prochains efforts de Google pour améliorer la confidentialité des appareils mobiles s’étendra au-delà des mises à jour de Android 11 . À partir de 3 août l’entreprise demandera le approbation des demandes de localisation en arrière-plan dans toutes les applications Android associées au Play Store. Détermine si une fonctionnalité est nécessaire, fournit une “valeur claire” de ce que nous téléchargeons et rejeter les applications qui semblent prendre trop de temps. Une application de réseau social qui vous permet de partager volontairement des données de localisation continues obtiendra probablement l’approbation, par exemple, mais une application de magasinage avec un localisateur de magasin de détail peut être refusée jusqu’à ce que vous restreigniez l’accès à la position lorsque vous l’utilisez activement.

Google: quand cette nouvelle politique entrera-t-elle en vigueur

La politique changera en avril, mais les développeurs peuvent demander des commentaires sur leurs éventuels problèmes à partir de mai. Il y aura également une période de “grâce” pour les premiers mois. Seules les nouvelles applications devront être approuvées par le site 3 août partir. Google commencera à supprimer les applications existantes sans cette approbation le 2 novembre.

Bien que cela ne fasse pas grand-chose pour limiter le partage de position d’Android, cela pourrait toujours être d’une grande aide si vous êtes particulièrement soucieux de la confidentialité. Facebook et d’autres ont été accusés d’avoir collecté plus de données de localisation que nécessaire. En outre, dans certains cas, elle a été accusée de ne laisser aux utilisateurs que peu ou pas de choix quant à la manière dont ces informations sont envoyées. La politique plus stricte promet de réduire les atteintes à la vie privée. Cela pourrait également amener les développeurs de haut niveau à demander d’abord aux utilisateurs s’ils ont besoin de vérifier l’emplacement en arrière-plan. S’il y a une préoccupation à ce stade précoce, c’est que les critères d’utilisation acceptable du poste sont actuellement vagues. Ce qui est “nécessaire” selon Google peut ne pas être le même pour tout le monde.