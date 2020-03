Google explique comment il fait face à l’épidémie

Les efforts de Google informer les gens sur l’épidémie de coronavirus est très important. La société a décrit tous les mondes dans lesquels elle aborde ce sujet, y compris un effort majeur pour éliminer la désinformation.

En plus de l’avertissement SOS (avec des nouvelles et des suggestions) dans les recherches sur le Web, vous verrez également les panneaux qui serviront à expliquer l’état dans lequel nous nous trouvons et comment le gérer. YouTube, quant à lui, dirigera les utilisateurs versOMS et des organisations locales par le biais de la page d’accueil et fournira des espaces publicitaires aux organisations gouvernementales dans les zones touchées. Google Maps Il affichera également des “informations locales utiles et fiables”, bien que la société n’ait pas précisé ce que cela impliquait.

Google: le travail qui tourne autour du coronavirus est fatigant, même quand on ne le remarque pas

Même ce que vous ne voyez pas sera important. Google a prétendu “travailler 24 heures sur 24” pour éliminer le théories du complot et autres informations incorrectes, y compris les logiciels malveillants et les escroqueries par phishing qui exploitent la peur de l’épidémie de coronavirus. Il bloque toutes les publicités qui cherchent à exploiter l’épidémie tout en aidant l’OMS et les gouvernements à publier des publicités utiles. YouTube il fait des vidéos faisant la promotion de fausses demandes de prévention au lieu de dire aux gens de consulter un médecin. la Play Store en a déjà politiques interdisant à la fois les applications d’exploitation et les applications contenant des informations de santé «trompeuses ou potentiellement dangereuses».

L’équipe DeepMind est également impliquée. Utilisez la dernière version de votre système AlphaFold AI pour produire des prévisions de structure des protéines liées au SRAS-CoV-2 dans le but d’aider à comprendre le virus et à développer des traitements. Les prévisions n’ont pas été vérifiées par des expériences, mais Google parie qu’il y aura bientôt un impact significatif.