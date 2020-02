Google explique pourquoi il ne peut pas préinstaller ses applications dans les smarpthones de Huawei

La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis a eu un objectif principal de l’administration Trump: Huawei. Le célèbre fabricant chinois s’est vu interdire d’utiliser de nombreuses technologies américaines, notamment Android avec Google, Qualcomm, Intel et les services Windows. Parce que le thème a encore une queue, Google a récemment décidé de publier une explication des raisons pour lesquelles ses applications ne sont pas présentes dans les nouveaux smartphones Huawei.

Malgré le fait qu’il s’agit d’un “ancien” problème, Google a été utile de clarifier tous les points et doutes que les utilisateurs peuvent avoir, qui sont après tout des milliards si nous ajoutons leurs cinq jambes aux utilisateurs finaux: le moteur de recherche, Gmail, Chrome, Play Store et Android. Le géant de Mountain View a expliqué que «le 16 mai 2019, le gouvernement américain a inclus Huawei dans sa liste d’entités. Cette action gouvernementale interdit à toutes les entreprises américaines, y compris Google, de collaborer avec Huawei. » Cela signifie que l’impossibilité d’utiliser les produits de l’entreprise sur les smartphones du fabricant chinois est imposée par l’administration Trump.

En conséquence, les utilisateurs de Huawei ont eu plus de mal à utiliser les services Google, car ils ne peuvent pas officiellement utiliser Gmail, Google Maps, YouTube et le Play Store, pour ne citer que trois exemples. Cependant, cela ne signifie pas que Google a complètement abandonné Huawei. Le développeur Android a expliqué que, dans ses limites, il a continué à travailler avec le fabricant pour fournir des mises à jour de sécurité et des applications et services sur les appareils existants, ce qu’ils continueront à faire tant que le gouvernement des États-Unis le permettra. car le boycott n’affecte que les modèles vendus après le 16 mai 2019.

En plus des restrictions imposées par l’administration Trump, Google a également expliqué que Seuls les appareils certifiés pour Play Protect peuvent préinstaller les applications Play Store, Play Protect et Google. Pour recevoir le certificat Play Protect, les appareils doivent se conformer à «un processus rigoureux d’examen de la sécurité et de tests de compatibilité, effectué par Google, pour garantir la sécurité des données des utilisateurs et des informations sur les applications». En raison de l’interdiction, la société ne peut plus effectuer ce processus avec les smartphones Huawei, ils ne sont donc pas autorisés à précharger leurs services et applications.

D’autre part, le géant des moteurs de recherche a également expliqué que «les applications Google chargées par chargement latéral ne fonctionneront pas de manière fiable car nous n’autorisons pas ces services à s’exécuter sur des appareils non certifiés où la sécurité peut être compromise. Le chargement latéral d’applications Google comporte également un risque élevé d’installer une application qui a été falsifiée afin de compromettre la sécurité des utilisateurs. “

En résumé et à la suite de l’argument de l’entreprise, les restrictions imposées par l’administration Trump empêchent Google de mener ses propres processus de certification pour inclure ses services et applications dans les smartphones Huawei, ce qui réduit encore les chances que Revenez dans le futur. Compte tenu de cette situation, Huawei a décidé de créer son propre système d’exploitation, son propre écosystème de services et a rejoint d’autres fabricants chinois pour créer une alternative au Play Store.