Google explique pourquoi vous ne pouvez pas obtenir ses applications sur les nouveaux téléphones de Huawei – .

L’une des histoires internationales dominantes dans l’industrie des smartphones au cours des derniers mois a été l’interdiction par le gouvernement américain des appareils Huawei, qui a forcé Huawei à regarder au-delà d’Android pour un système d’exploitation mobile fonctionnant sur ses nouveaux téléphones. Nous avons entendu la version de Huawei de l’histoire, et le fournisseur chinois a depuis dévoilé son propre système d’exploitation multiplateforme, mais Google s’est récemment rendu sur son forum d’assistance pour répondre aux questions sur l’interdiction.

Dans le message du forum, le directeur juridique d’Android & Play, Tristan Ostrowski, a expliqué que l’inclusion de Huawei sur la liste des entités interdit à toutes les entreprises américaines, y compris Google, de travailler avec Huawei. Google n’est légalement autorisé à travailler avec Huawei que sur des appareils sortis le 16 mai 2019 ou avant. Mais certaines personnes ont encore des questions sur les effets de l’interdiction, et Ostrowski a tenté de répondre à bon nombre d’entre eux:

En raison des restrictions gouvernementales, les applications et services de Google ne sont pas disponibles pour la précharge ou la charge latérale sur les nouveaux appareils Huawei.

Pour protéger la confidentialité des données des utilisateurs, la sécurité et sauvegarder l’expérience globale, le Google Play Store, Google Play Protect et les principales applications de Google (y compris Gmail, YouTube, Maps et autres) ne sont disponibles que sur les appareils certifiés Play Protect.

Les appareils certifiés Play Protect passent par un examen de sécurité et un processus de test de compatibilité rigoureux, effectués par Google, pour garantir la sécurité des données utilisateur et des informations sur les applications. Ils proviennent également de l’usine avec notre logiciel Google Play Protect, qui offre une protection contre l’appareil compromis.

Il s’agit de notre approche de longue date en matière de sécurité et de confidentialité des utilisateurs et elle est appliquée de manière cohérente dans tous les fabricants d’appareils.

En raison des restrictions gouvernementales décrites ci-dessus, les nouveaux modèles d’appareils Huawei mis à la disposition du public après le 16 mai 2019 n’ont pas pu passer par ce processus de sécurité et ils n’auront pas préchargé Play Protect. Par conséquent, ils sont considérés comme “non certifiés” et ne pourront pas utiliser les applications et les services de Google.

En outre, les applications Google téléchargées de côté ne fonctionneront pas de manière fiable, car nous ne permettons pas à ces services de s’exécuter sur des appareils non certifiés où la sécurité peut être compromise. Le chargement latéral des applications de Google comporte également un risque élevé d’installer une application qui a été modifiée ou falsifiée de manière à compromettre la sécurité des utilisateurs.

Pour vérifier si votre appareil est certifié, ouvrez l’application Google Play Store sur votre téléphone Android, appuyez sur «Menu» et recherchez «Paramètres». Vous verrez si votre appareil est certifié sous «Certification Play Protect». Vous pouvez en savoir plus sur android.com/certified.

Bien que l’interdiction elle-même soit relativement simple à comprendre, cela explique largement pourquoi le logiciel de Google et les applications disponibles sur le Play Store ne sont pas disponibles sur les nouveaux modèles d’appareils Huawei. Aucun de ces téléphones ne peut être certifié, et Google ne peut donc pas autoriser les utilisateurs à précharger ou à charger des applications dessus.

Aussi difficile que soit cette transition pour Huawei, il est possible qu’elle finisse par causer autant de problèmes à Google à long terme qu’à Huawei à court terme, comme nous en avons discuté plus tôt ce mois-ci.

Source de l’image: XanderSt / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.