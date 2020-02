Google GameSnacks, le jeu mobile accessible à tous

Connexions plus rapides et plus rapides et smartphones de plus en plus performants ont permis de jeux mobiles de se propager rapidement, impliquant des joueurs du monde entier, qui peuvent ainsi vivre une nouvelle expérience de jeu. Celui en mouvement, au format de poche et portable, en fait, qui permet d’accéder aux mondes virtuels en ligne presque partout, à condition qu’en présence d’un réseau.

Cependant, tout le monde ne peut pas profiter de connexions ultra-rapides et de smartphones dont les fonctionnalités vous permettent d’exécuter même les jeux les plus lourds. Ainsi, qui n’a pas de smartphone plus récent ou n’a pas de connexion LTE ou WiFi rapide, risque d’avoir une expérience de jeu frustrante ou totalement inexistante, car de nombreux jeux peuvent ne pas être pris en charge par les appareils plus vieux.

Google lance GameSnacks, une plateforme qui rend le jeu mobile accessible à tous

Pour faire le le jeu mobile une expérience accessible à tous, Google a lancé GameSnacks, une plateforme qui regroupe plusieurs Jeux basés sur HTML5 et qui sont donc facilement et rapidement exécutables non seulement sur les smartphones, mais aussi à partir de tablettes et de PC avec des systèmes d’exploitation et des fonctionnalités plus anciens.

Bien sûr, les titres disponibles sur GameSnacks ils ne seront certainement pas aussi grands et complexes que ceux que l’on trouve actuellement sur le Google Play Store, mais ils permettent quelques instants de plaisir à ceux qui veulent commettre leur temps d’arrêt avec une activité peu exigeante, même s’ils n’ont pas de smartphone haut de gamme gamme ou une connexion très rapide. Pour exécuter rapidement des jeux GameSnack, dans le cas d’un smartphone ou tablette (Android ou iOS), par exemple, suffira à peine 1 Go de RAM et un vitesse de connexion inférieure à 1 Mbps.

Google collabore actuellement avec des développeurs tels que Famobi, Inlogic Games, Black Moon Design, Geek Games et Enclave Games, pour apporter leurs jeux à GameSnack. Pendant ce temps, le géant de Mountain View invite toute personne ayant un jeu basé sur HTML5 entre ses mains à rejoindre le projet en compilant le formulaire approprié sur le site officiel dédié à la plateforme.