Google I / O 2020 complètement annulé alors que la Californie ferme ses portes – .

Google I / O, la conférence annuelle des développeurs de l’entreprise, devait commencer le 12 mai.

Vendredi, Google a confirmé que l’événement a été annulé et ne se tiendra pas “à quelque titre que ce soit”.

Google présente généralement de nouvelles versions du système d’exploitation Android et parfois de nouveaux matériels lors de l’événement annuel, mais il devra trouver un lieu différent cette année.

Google a annoncé vendredi que Google I / O 2020 a été entièrement annulé. La conférence annuelle des développeurs est le plus grand événement de l’année pour l’entreprise, similaire à la WWDC d’Apple (qui a également été annulée), et c’est généralement là que Google présente la dernière version du système d’exploitation mobile Android. Plusieurs débuts matériels ont également eu lieu sur Google I / O, notamment le Pixel 3a et le Pixel 3a XL lors de l’événement de l’année dernière.

Cette annonce intervient quelques semaines seulement après que Google a annoncé qu’il annulerait l’événement physique au Shoreline Amphitheatre de Mountain View, en Californie, mais qu’il «explorerait d’autres moyens d’évoluer les E / S de Google pour mieux se connecter avec notre communauté de développeurs». Depuis, la décision de Google a été prise pour cela.

Voici l’explication complète de Google sur l’annulation, extraite du site Web Google I / O:

Par souci de la santé et de la sécurité de nos développeurs, employés et communautés locales – et conformément aux récentes ordonnances «abri sur place» des comtés locaux de la région de la baie – nous ne tiendrons malheureusement pas à des E / S à quelque titre que ce soit cette année. .

À l’heure actuelle, la chose la plus importante que nous puissions tous faire est de concentrer notre attention sur l’aide aux personnes face aux nouveaux défis auxquels nous sommes tous confrontés. Sachez que nous restons déterminés à trouver d’autres moyens de partager les mises à jour de la plateforme avec vous via nos blogs de développeurs et nos forums communautaires.

Prenez soin de vous. Nous continuerons de faire tout notre possible pour aider nos communautés à rester en sécurité, informées et connectées.

Comme Google le mentionne dans son message, la Californie a été agressive dans sa lutte contre COVID-19, et en tant que tel, il n’y avait tout simplement aucun moyen de faire en sorte que Google I / O 2020 se produise, même numériquement, car tout le monde est invité à rester dans son maisons jusqu’à nouvel ordre. Il sera intéressant de voir comment Google gère les versions d’Android à l’avenir, car les aperçus d’Android 11 ont déjà commencé à être déployés. En fait, Developer Preview 2 a été supprimé plus tôt cette semaine.

Cela pose également la question de savoir si Apple sera en mesure de passer avec la WWDC 2020 «à quelque titre que ce soit». L’événement aurait également eu lieu en Californie, et bien qu’Apple se soit engagé dans une «expérience en ligne», il est encore difficile de savoir si l’entreprise sera en mesure de préparer quelque chose sans que le personnel ne coordonne en personne. Inutile de dire que les effets de COVID-19 sur l’industrie technologique commencent tout juste à devenir évidents.

