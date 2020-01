Google I / O 2020, tout le monde a besoin d’aide pour connaître la date

Chaque événement ou annonce Google est toujours extravagant. En fait, à cette heure, le colosse de Mountain View a officialisé l’arrivée de l’édition 2020 de ses E / S Google. Pour ceux qui ne la connaissent pas, il s’agit de la conférence dédiée aux développeurs du monde entier qui peuvent obtenir un aperçu des nouveaux produits et services de BigG.

Malheureusement, pour le moment nous ne sommes pas en mesure de confirmer la date réelle de l’événement. En fait, Google ne l’a pas annoncé directement mais a lancé un puzzle pour le trouver. Comme vous pouvez le voir sur le profil Twitter officiel dédié aux développeurs, pour en savoir plus, vous devez vous connecter au site google.com/io/mission.

. * * .🌙 *. * ☄️.

*. 🌍 *. * 💫 *

. * #GoogleIO *.

*. arrive * ✨ *

. . * ✨. *. * *

* 🌕. . * ⭐️ *. *

Visitez https://t.co/4Z0BwBPuco pour en savoir plus. pic.twitter.com/hwsv3DDFGS

– Google Developers (@googledevs) 23 janvier 2020

la lien vous ramène à une mission appelée “Collaboration du Cosmos”, un mini-jeu sur le thème de l’espace. Selon la description qui peut être lue sur la page Web:

Le réseau satellitaire intergalactique est en panne. ce n’est qu’en travaillant tous ensemble que le signal peut être restauré pour découvrir un message spécial pour toute la galaxie. Pouvons-nous compter sur vous?

Le jeu consiste à résoudre six énigmes représentées par six satellites hors ligne. Comme si cela ne suffisait pas, pour découvrir toutes les informations de Google I / O 2020 devront fonctionner ensemble. En fait, le système enregistrera tous les succès et une fois qu’il aura atteint un certain pourcentage, il débloquera une partie du message.

tous les développeurs sont appelés à participer pour essayer de connaître les dates et le lieu de l’événement. Pour le moment, aucun indice n’a encore été découvert, mais restez à l’écoute pour plus d’informations qui ne tarderont certainement pas à venir. Nous mettrons à jour l’article mais au fur et à mesure que nous découvrirons de nouveaux détails.