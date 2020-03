Google I / O est officiellement annulé – quels autres salons technologiques sont concernés par Covid-19?

Alors que la propagation de Covid-19 se propage à travers le monde, le monde de la technologie doit repenser la façon dont il lance de nouveaux produits et services – et presque tous les événements technologiques entre aujourd’hui et juillet ont été mis en ligne ou annulés.

La WWDC 2020 d’Apple est désormais un événement uniquement en ligne, la marque a également lancé un nouvel iPad Pro et MacBook Air lors d’une conférence virtuelle … et maintenant Google I / O a été officiellement déplacé.

En février, l’annulation de la Mobile World Conference a fait basculer le premier domino dans de nombreux cas depuis, et il est probable qu’il se poursuivra jusqu’à ce que la propagation de l’épidémie de coronavirus soit contenue.

Avec E3 et Build également en baisse et trouver d’autres moyens d’afficher leurs messages aux développeurs et aux fans, il est clair que 2020 va être une année de perturbation dans le monde de la technologie, et cela va avoir un impact sur les nouveaux appareils que nous allons pouvoir acheter et quand.

Nous avons arrondi toutes les annulations qui ont déjà eu lieu, et ce que nous prévoyons de se produire plus tard dans l’année alors que nous naviguons en 2020.

MWC

(Crédit d’image: Future)

Le plus grand salon annuel des smartphones a été le premier à y aller; Le 12 février, le GSMA (Global System for Mobile Communication) a annoncé l’annulation du Mobile World Congress 2020. La confirmation est intervenue après que Nokia, LG, Facebook, Sony et d’autres grands noms se soient déjà retirés.

L’impact: MWC a été un sac mitigé récemment en ce qui concerne les lancements de téléphones vraiment révolutionnaires, mais cette année allait être un grand moment pour la 5G.

Comme le dit CCS Insight, «le focus aurait évolué de démonstrations de grande envergure telles que des taxis volants et des dirigeables à distance, vers des scénarios plus réalistes et pragmatiques». Sans cette vision futuriste transmise à l’industrie, cela pourrait ralentir l’impact de façons nouvelles et innovantes d’utiliser la 5G auxquelles nous n’avons pas encore pensé.

Le lancement du téléphone lui-même n’a pas été annulé, car certaines marques qui étaient alignées pour le spectacle ont toujours fait des annonces, juste avec moins de fanfare. Par exemple, Sony a dévoilé son nouveau produit phare Xperia 1 II avec une présentation YouTube et d’autres devraient être lancés plus tard dans l’année.

Ensuite, il y a l’impact économique sur Barcelone elle-même. “Nous recherchons la solidarité et chacun supporte ses propres frais”, a déclaré à Bloomberg Mats Granryd, directeur général de la GSMA. «Nous sommes une ONG et nous ne faisons aucun profit. Nous n’avons pas d’énormes sommes d’argent et tous nos revenus sont reversés à l’industrie. “

Facebook F8

(Crédit d’image: Facebook)

La grande conférence des développeurs de Facebook devait démarrer le 5 mai de cette année. Mark Zuckerberg ouvre généralement F8 avec un discours dans lequel il fera un vague, non-engagement à la confidentialité, qui sera suivie de plusieurs annonces sur les différents produits et services de l’entreprise.

L’impact: Probablement pas énorme pour les utilisateurs, mais les développeurs ne bénéficieront pas de temps de face avec l’entreprise.

Dans un communiqué, Facebook a déclaré: «Nous prévoyons de remplacer l’événement F8 en personne par des événements hébergés localement, des vidéos et du contenu diffusé en direct.»

Et comme pour Oculus, la société tient généralement sa propre conférence Connect à l’automne – et pour le moment, nous supposons que c’est toujours sur la bonne voie.

GDC

(Crédit d’image: GDC / Informatech)

Si vous êtes un développeur de jeux indépendant, la Game Developers Conference, qui se tient chaque année en février / mars à San Francisco, est aussi importante que possible.

L’E3 a peut-être le spectacle, mais c’est GDC où les petits jeux trouvent une maison et les développeurs qui travaillent dur obtiennent leur première grande pause. Son annulation indéfinie est un coup dur pour plusieurs personnes travaillant dans l’industrie et aura des ramifications plus tard dans les cycles de développement.

«Je pense que les annulations de GDC et d’E3 auront un impact majeur sur l’industrie du jeu vidéo, mais peu d’entre elles seront accessibles au public», a déclaré Jason Techrier, rédacteur en chef de Kotaku, à TechRadar.

«Les entreprises qui prévoyaient d’annoncer leurs jeux lors de ces salons trouveront toujours des moyens de faire des annonces.

“Ce que les gens ne réalisent pas, c’est ce qui se passe dans les coulisses de ces deux événements – combien de jeux sont signés, combien de négociations commencent, combien d’événements de réseautage mènent à des offres de jeu. Je pense que les répercussions seront sévère.”

L’impact: L’auto-édition est difficile, et ces petits développeurs doivent souvent dépenser au-delà de leur budget pour venir à GDC. Il y aura donc un impact économique sur de nombreux développeurs qui ne sont pas en mesure de récupérer leurs coûts.

Mais plus important que cela, GDC est un endroit où les développeurs viennent rencontrer les éditeurs et faire la démonstration de leurs jeux.

Ne pas avoir la possibilité d’établir ces relations et, dans de nombreux cas, de trouver un moyen de publier leur jeu, a des ramifications évidentes.

SXSW

(Crédit image: Shelley Hiam / SXSW)

South by Southwest (connu par ses amis sous le nom de SXSW ou South By) est le plus grand événement annuel d’Austin; un énorme creuset de technologie, de musique et de film qui consomme la ville pendant deux semaines en mars.

Après des semaines de pression pour annuler la conférence, la décision a été prise par le maire d’Austin, Steve Adler, qui a déclaré l’état d’urgence local. Cela est venu après que des entreprises comme Facebook, Twitter, Amazon, Netflix et Apple se soient déjà retirées de la conférence.

Même Trent Reznor et Ozzy Osbourne avaient abandonné, et si Osbourne ne le risque pas, vous devriez probablement débrancher la prise.

L’impact: Pour les grandes entreprises technologiques comme Facebook et Twitter, les ramifications ne seront probablement pas énormes; mais c’est une autre histoire pour les petites entreprises et les artistes.

Pour de nombreux cinéastes indépendants, une première au SXSW peut lancer leur carrière. L’annulation sera sûrement un revers pour de nombreux artistes à qui l’on avait donné un coup de feu.

Il y aura également des implications plus larges sur Austin lui-même. SXSW est un moteur économique majeur qui attire des centaines de milliers de participants chaque année. Même la presse locale, qui s’appuie sur les événements de SXSW, sera lésée par l’annulation.

E / S Google

(Crédit d’image: Future)

La conférence des développeurs de Google, qui s’est tenue au siège de Mountain View en Californie, est le plus grand événement public de l’année de l’entreprise. C’est essentiellement ce que la WWDC est pour Apple, mais toujours plus important que l’événement matériel Made by Google organisé par l’entreprise à l’automne.

Google I / O 2020 devait avoir lieu du 12 au 14 mai, mais n’a pas dit le 3 mars qu’il allait en faire un événement en ligne uniquement, le 21 mars, il a été officiellement annoncé qu’il avait été reporté.

L’impact: I / O est l’endroit où Google annonce certaines de ses plus grandes nouvelles pour attirer les développeurs et les utilisateurs de produits.

Les émissions d’E / S précédentes ont été diffusées en direct, et nous nous attendions à ce que Google fasse encore des annonces majeures à cette époque – c’est là que nous pensions en savoir plus sur Android 11 – mais cela ne se fait plus.

Comme GDC, le plus grand impact sera ressenti par les développeurs qui utilisent GDC pour réseauter et en savoir plus sur les écrous et les boulons des plans et produits de Google.

Il y a généralement des tas de discussions tenues tout au long de la journée et auxquelles assistent les développeurs – c’est là que l’impact sera le plus ressenti. Cependant, nous attendons toujours le lancement du Google Pixel 4a et des nouveaux Pixel Buds rivalisant avec les Airpod, à un moment donné, à condition qu’ils ne soient pas retardés par des problèmes de production (dont nous n’avons encore entendu aucune rumeur).

Google Cloud Next

Google Cloud Next a maintenant été reporté indéfiniment. L’événement devait se dérouler dans un format numérique uniquement du 6 au 8 avril, mais Google a maintenant complètement débranché la prise.

La société affirme qu’elle a toujours l’intention de tenir l’événement, mais n’a pas encore fixé de nouvelle date.

“Google Cloud a décidé de reporter Google Cloud Next ’20: Digital Connect par souci de la santé et de la sécurité de nos clients, partenaires, employés et communautés locales, et sur la base des récentes décisions prises par les gouvernements fédéral et locaux concernant le coronavirus, “, a déclaré Alison Wagonfeld, chef de la direction de Google Cloud, dans un article de blog.

L’impact: Cloud Next est le plus grand événement dédié aux entreprises de Google – il consomme généralement l’intégralité du Moscone Center de San Francisco.

La conférence constitue une étape pour des annonces importantes concernant G Suite, Google Cloud et les autres offres d’entreprise de l’entreprise.

Adobe Summit EMEA

(Crédit d’image: Adobe)

Adobe Summit, la première conférence sur l’expérience numérique de l’entreprise, est généralement un espace où les spécialistes du marketing peuvent partager les meilleurs outils et les meilleures pratiques pour améliorer l’expérience client.

L’émission devait avoir lieu du 13 au 14 mai à l’ExCel de Londres, mais elle fait désormais partie de la liste croissante des émissions perturbées par la pandémie de coronavirus.

L’impact: Après avoir suivi de près l’évolution de la situation autour de COVID-19, Adobe a pris la décision de débrancher l’événement, où il devait annoncer ses dernières innovations en matière de produits et de plates-formes.

Contrairement à d’autres émissions, Adobe Summit EMEA n’a pas été définitivement annulé. La société a déclaré que l’événement aurait lieu plus tard cette année, bien que les dates et les détails restent à confirmer.

E3 2020

(Crédit d’image: ESA)

La plus grande convention de jeu au monde est désormais officiellement annulée. Prévu pour se dérouler du 9 au 11 juin à Los Angeles, l’E3 2020 était prévu pour une nouvelle année explosive, malgré la baisse du soutien des grandes entreprises.

Dans un communiqué, l’ESA a déclaré qu’elle “explorait les options” avec ses membres pour coordonner une expérience en ligne en juin – et cela va être important pour l’avenir de l’événement.

L’impact: La convention de Los Angeles a lentement perdu de son importance. En 2013, Nintendo a remplacé sa conférence de presse par une présentation en ligne, et continue de le faire chaque année depuis. En 2019, Sony a complètement retiré sa présence et s’était déjà engagé à faire de même en 2020 avant l’annulation de l’E3.

Néanmoins, tous les regards étaient tournés vers l’E3 2020, car ce serait le dernier spectacle avant le lancement de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X à temps pour les vacances. Certes, Sony n’était pas prêt à y assister de toute façon, mais nous nous attendions à ce que les développeurs et éditeurs tiers annoncent l’événement.

Microsoft sera le plus durement touché ici. Il voulait utiliser E3 pour faire du battage médiatique et hébergera désormais un événement numérique à la place.

L’année prochaine sera-t-elle donc comme d’habitude? Peut-être pas. La déclaration de l’ESA s’est terminée par un choix de mots intéressant:

«Nous remercions tous ceux qui ont partagé leur point de vue sur la réinvention de l’E3 cette année. Nous sommes impatients de vous présenter l’E3 2021 comme un événement repensé qui rassemble les fans, les médias et l’industrie dans une vitrine qui célèbre l’industrie mondiale du jeu vidéo. »

Un «événement repensé» semble que l’annulation de cette année aurait pu être la dernière goutte, et que le spectacle de l’année prochaine pourrait être très différent.

Notre propre Gerald Lynch pense même que ce délai pourrait en fait être meilleur pour les développeurs:

“Les récents spectacles de l’E3 ont mis en doute la pertinence de l’événement. De plus en plus, de grandes annonces de jeux sont faites indépendamment de l’E3, certaines entreprises choisissant de ne pas exposer entièrement au salon.

“À la veille de sa révélation de la PlayStation 5, Sony a déclaré qu’il ne participerait pas à l’E3 2020 (avant la crise de santé actuelle), tandis que Nintendo a pendant des années préféré héberger son propre flux Web plutôt qu’une conférence E3 (bien que il a toujours une présence substantielle sur le salon). Et il semble que tout le monde le fera cette année. “

Cependant, Jason Schrier de Kotaku pense que l’impact se fera sentir le plus durement parmi les développeurs qui comptent sur E3 pour établir des connexions vitales. «Les occasions de réseautage seront cruellement manquées et il est difficile de mesurer à quel point les conséquences seront importantes», dit-il.

Microsoft Build

(Crédit d’image: Microsoft)

Quand: 19-21 mai

Microsoft Build devait démarrer le 19 mai à Seattle, mais avec l’augmentation du nombre de cas de coronavirus à Washington, il n’est désormais disponible qu’en ligne.

Dans une déclaration à The Verge, Microsoft a écrit: “La sécurité de notre communauté est une priorité absolue. À la lumière des recommandations de sécurité sanitaire pour l’État de Washington, nous organiserons notre événement Microsoft Build annuel pour les développeurs en tant qu’événement numérique, au lieu de un événement en personne.

“Nous sommes impatients de rassembler notre écosystème de développeurs dans ce nouveau format virtuel pour apprendre, se connecter et coder ensemble. Restez à l’écoute pour plus de détails à venir.”

L’impact: Pas dévastateur pour les utilisateurs car il y a peu de matériel annoncé lors de cette conférence, mais ça craindra certainement pour les développeurs.

Nous nous attendions à en savoir plus sur les plates-formes qui alimenteraient des choses comme les appareils à double écran (ou même flexibles) – qui seront toujours distribués lors de la conférence virtuelle, mais les développeurs devront attendre plus longtemps pour obtenir des informations directes et tester avec.

Microsoft Build est devenu plus un spectacle ces dernières années, mais avec environ 6 000 développeurs présents, c’est un excellent moyen d’avoir un contact vital avec l’entreprise – et d’autres développeurs clés – alors qu’ils évaluent comment ils peuvent interagir avec les nouvelles annonces de l’entreprise sur la plate-forme et logiciels.

WWDC 2020

Verrons-nous la WWDC 2020? (Crédit d’image: TechRadar)

Quand: Non confirmé, mais c’est généralement la première semaine de juin.

La conférence des développeurs d’Apple, qui se tient généralement au San Jose Convention Center en juin, est désormais passée à une exposition «en ligne uniquement».

Apple annonce ses émissions assez tard dans la journée, ce qui a donné à la société un peu plus de temps pour voir comment la situation COVID-19 se déroule.

Mais avec les conférences de mai qui s’annulent actuellement et juin qui s’approche, Apple a décidé de s’assurer que les vols n’étaient pas réservés et que les développeurs ne seraient pas déçus. Et dans le vrai style d’Apple, il a décidé de ne pas faire de virus et de se concentrer sur la façon dont il était positif que ce 2020 ne soit plus un événement physique:

“Nous livrons la WWDC 2020 en juin de manière innovante à des millions de développeurs à travers le monde, réunissant toute la communauté des développeurs avec une nouvelle expérience”, a déclaré Phil Schiller, vice-président senior du marketing mondial d’Apple.

«La situation actuelle de la santé nous a obligés à créer un nouveau format WWDC 2020 qui offre un programme complet avec un discours et des sessions en ligne, offrant une excellente expérience d’apprentissage pour toute notre communauté de développeurs, partout dans le monde. Nous partagerons tous les détails dans les semaines à venir. »

L’impact: La WWDC est, bien sûr, un grand spectacle pour les développeurs qui ont l’occasion de parler avec les ingénieurs d’Apple et d’obtenir des informations importantes.

Mais c’est aussi quand Apple dévoile les prochaines grandes mises à jour de ses logiciels à travers ses produits; cette année, nous verrons pour la première fois iOS 14 et watchOS 7.

Bien que ces mises à jour logicielles ne seront pas déployées avant le lancement des nouveaux produits en septembre, Apple doit exciter les développeurs et les préparer à créer la prochaine vague de logiciels, ce qui nécessite un enseignement et une communication.

Après tout, vous voulez que votre nouvel iPhone ait des applications qui fonctionnent, non? Alors qu’Apple qualifie la plate-forme en ligne uniquement d ‘«innovante», le fait de ne pas avoir la possibilité de se connecter directement aux informations pourrait encore étouffer l’innovation des applications tierces.

“Pour moi, c’est presque la seule opportunité de l’année où je consacre mon temps plein à apprendre et tester les nouveaux frameworks et outils”, Joaquin Durand, développeur de Houston, Texas, qui a participé à plusieurs événements de la WWDC.

“Beaucoup de gens y vont juste pour le réseautage ou vont dans les laboratoires pour parler directement aux ingénieurs d’Apple de leurs projets. Pour eux, ne pas parler de leurs problèmes dans les laboratoires pourrait être un problème ».

Ce qui se passe actuellement

Nous ne sommes que dans trois mois dans l’année et déjà une grande poignée de conférences ont été annulées, tandis que d’autres restent en suspens.

Voici les événements technologiques et de jeu à venir qui pourraient être supprimés, et ce que chacun pourrait signifier.

Computex 2020

(Crédit d’image: TechRadar)

Quand: 2-6 juin

Computex est le plus grand salon du monde informatique chaque année, avec tout, des grands fabricants tels que Dell et AMD aux produits de niche et aux versions PC personnalisées farfelues.

Mais au-delà de la simple portée des différents produits informatiques exposés, Computex est historiquement un salon où nous assistons aux plus grands lancements informatiques de l’année. Cette année, nous attendons des processeurs AMD Ryzen 4000 pour mobile ainsi qu’une charge des meilleurs Ultrabooks que nous verrons au cours de la prochaine année.

Maintenant, cependant, nous commençons à voir de nombreuses conférences annulées, même l’E3, qui se poursuivra en juin, la semaine après la fin du Computex. Surtout si l’on considère que Computex se déroule traditionnellement à Taipei, qui n’est qu’à un court vol d’avion de Wuhan, le spectacle pourrait être retardé ou annulé.

Cependant, selon une déclaration de Walter M.S. Yeh, PDG de TAITRA – l’organisation derrière Computex – Taiwan est parfaitement sûr, et des mesures ont été mises en place dans tout le pays pour s’assurer que les visiteurs et les résidents sont complètement en sécurité.

L’impact: Computex est sans aucun doute le salon le plus important du monde de l’informatique, car il y a tellement de petits fabricants qui essaient à la fois de se faire connaître et de chercher des acheteurs de l’industrie.

Si Computex est repoussé ou annulé, d’énormes fabricants comme AMD, Nvidia, Dell et HP iront bien – ils ont les ressources pour effectuer eux-mêmes d’énormes lancements. Mais, à l’extrémité inférieure de l’industrie, cela pourrait avoir un impact plus important.

IFA 2020

(Crédit image: Tobia Schwarz / . / .)

Quand: 4-9 septembre

L’IFA est sans doute encore le plus grand salon technologique d’Europe, et bien qu’il soit dans quelques mois, l’ampleur de la conférence de Berlin signifie que les participants et les fournisseurs auront besoin de beaucoup d’avertissement si cela ne se passe pas.

Au moment d’écrire ces lignes, l’IFA est toujours à toute vapeur, et avec un avenir extrêmement incertain en termes de propagation du virus, il est impossible de dire si les événements de l’été seront toujours vulnérables.

L’impact: L’annulation de ce spectacle pourrait être assez lourde. Comme MWC, IFA est un peu un sac mixte en termes d’importance pour l’industrie. Cela devient moins pertinent au fil des ans, car les grandes entreprises ont choisi de faire leurs grandes annonces en dehors du salon.

Même Samsung, le titre habituel à Berlin, fait moins sensation lors de sa conférence de presse annuelle de l’IFA. Autrement dit, à moins que vous ne soyez fou de réfrigérateurs connectés, auquel cas vous pourriez être dans un mauvais septembre.

Le lancement de l’iPhone

(Crédit d’image: Apple)

Quand: (probable) 8 septembre

Si l’on regarde encore plus loin, l’incapacité à contenir COVID-19 pourrait signifier un changement pour l’événement matériel d’Apple – son plus grand événement de l’année. C’est ici que l’iPhone 12 et l’Apple Watch 6 seront certainement dévoilés, entre autres. Encore une fois, la 5G pourrait jouer un rôle majeur si Apple l’adopte enfin sur l’iPhone 12.

L’impact: C’est un gros problème, et pour des raisons différentes de la WWDC. L’événement matériel d’automne d’Apple est devenu un produit lui-même, et sans un public de fans et de journalistes de la technologie prêts à faire tourner ses produits à sec, il ne générera pas autant de buzz.

S’il est annulé, nous nous attendons à ce que la société diffuse toujours en direct les grandes révélations, tandis qu’Apple pourrait semer des produits directement auprès des journalistes immédiatement après l’événement afin de générer ces aperçus pratiques importants qui dynamiseront la date de mise en vente.

Cependant, un événement Apple n’est pas bon sans produits. Foxconn, le principal assembleur d’iPhone d’Apple, a dû réduire sa production à la suite de l’épidémie de coronavirus, bien qu’au moment de la rédaction du présent document, ses efforts aient été intensifiés alors que la Chine ralentissait la propagation du COVID-19.

Mais même si la production se déroule bien à l’automne, Digitimes rapporte que les restrictions de voyage imposées par Apple retardent les tests du nouvel iPhone, ce qui pourrait entraîner le report de l’annonce.

Et maintenant?

Pour le moment, il est impossible de calculer l’impact de ces conférences annulées; dans certains cas, les ramifications pourraient se répercuter dans l’industrie pendant des années, mais d’autres auront moins d’importance.

Carolina Milanesi, analyste principale chez Creative Strategies, assiste à bon nombre des conférences mentionnées ci-dessus. Pour les conférences de développeurs, elle pense que les annulations ne seront pas un gros problème pour les entreprises. «Parce que le nombre de développeurs présents est généralement une fraction de la base globale, ces événements ont toujours des sessions numériques disponibles», dit-elle à TechRadar.

“Bien sûr, les développeurs qui étaient censés y assister vont manquer les mains et le côté social de se réunir pour apprendre les uns des autres.”

C’est toutefois la réaction des marchés à la suite des événements de cette année qui pourrait avoir les effets à long terme les plus néfastes. «Dans l’ensemble, je pense que les ramifications du coronavirus iront au-delà de la chaîne d’approvisionnement et des événements», explique Milanesi.

“Nous verrons un impact sur la demande provenant d’une plus faible confiance des consommateurs ainsi que d’un revenu disponible réutilisable.”