Google intégrerait l’enregistrement des appels sur Android

L’une des options les plus appréciées pour un groupe d’utilisateurs importants est l’enregistrement (avec transcription) des appels vocaux. Bien qu’il existe de nombreuses applications sur Android, à la fois légitimes et non légitimes, qui vous permettent d’effectuer cette tâche, la vérité est qu’en raison des implications juridiques, c’est une fonctionnalité assez limitée que même Google a arrêté.

En fait, la société a bloqué l’enregistrement des appels d’Android Pie, interrompant bon nombre de ces applications qui utilisaient l’arrière-plan et est intervenue pour appeler Enregistrez l’audio des partenaires. Maintenant, il semble être repensé et prépare une nouvelle version de votre application de téléphone Android avec deux fonctionnalités très intéressantes à cet égard.

D’une part, la société souhaite intégrer des enregistrements vocaux directement depuis l’application, bien que l’on ne sache pas si tous les appels ou ceux effectués via VoIP. Indépendamment de cela, les développeurs ont trouvé des lignes de code qui incluent un message qui serait affiché avant de commencer l’enregistrement: Google Phone 44 comprend une clause de non-responsabilité qui sera affichée avant qu’il puisse commencer l’enregistrement, informant l’utilisateur qu’il peut en avoir besoin l’autorisation de votre interlocuteur d’enregistrer légalement.

Aussi, pour vous assurer que toutes les parties savent quand elles enregistrent ou non, il semble que Une voix annoncera chaque fois que l’enregistrement a commencé ou se termine.

Parallèlement à cet enregistrement des appels vocaux, il semble que Google ait également la possibilité de transcrire les appels vocaux en texte dans la même application et comment il sera intégré dans son traducteur une fois terminé. Les détails sont rares pour l’instant, mais Google a montré dans le passé à quel point sa transcription audio fonctionne en anglais.

