Google interdit aux employés d’utiliser Zoom sur les ordinateurs portables professionnels – .

Zoom est devenu l’un des services de visioconférence les plus populaires au monde, car la pandémie de coronavirus nous oblige à trouver de nouvelles façons de communiquer les uns avec les autres.

Zoom est également criblé de vulnérabilités en matière de sécurité et de confidentialité, c’est pourquoi Google a décidé d’empêcher ses employés d’utiliser le logiciel sur leurs ordinateurs de travail.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

L’une des histoires les plus intéressantes à résulter de la nouvelle épidémie de coronavirus a été l’ascension de Zoom. Le logiciel de vidéoconférence autrefois de niche est soudainement devenu la solution incontournable pour des millions de personnes à travers le monde qui souhaitent rester en contact avec leurs amis, leur famille et même leurs collègues. Les utilisateurs gratuits étaient même prêts à accepter le délai de 40 minutes, mais à mesure que les chercheurs se plongeaient dans le logiciel, il devenait de plus en plus clair que le service d’appel vidéo Zoom était un terrain fertile pour les problèmes de confidentialité et de sécurité.

D’abord est venu le «zoombombing», qui est le moment où des invités non invités ont fait irruption dans votre réunion sans prévenir. Ce n’était que la pointe de l’iceberg, car nous avons découvert plus tard que des adresses e-mail et des photos de profil étaient divulguées, le cryptage du service était médiocre et des milliers de vidéos Zoom privées pouvaient être trouvées en ligne.

Avec tout cela à l’esprit, cela ne vous surprendra probablement pas d’apprendre que Google ne veut pas que ses employés utilisent Zoom sur les appareils de l’entreprise. Selon BuzzFeed News, les employés de Google avec l’application Zoom installée sur leur ordinateur portable de travail ont reçu un e-mail la semaine dernière pour leur faire savoir que Zoom ne serait plus accessible sur ces appareils en raison des “failles de sécurité” que le logiciel pourrait présenter à l’entreprise.

“Nous avons depuis longtemps pour politique de ne pas autoriser les employés à utiliser des applications non approuvées pour un travail en dehors de notre réseau d’entreprise”, a déclaré Jose Castaneda, porte-parole de Google, à BuzzFeed News. «Récemment, notre équipe de sécurité a informé les employés utilisant Zoom Desktop Client qu’il ne fonctionnera plus sur les ordinateurs d’entreprise car il ne répond pas à nos normes de sécurité pour les applications utilisées par nos employés. Les employés qui utilisent Zoom pour rester en contact avec leur famille et leurs amis peuvent continuer à le faire via un navigateur Web ou via un mobile. »

Zoom était le service de visioconférence de choix pour de nombreux bureaux bien avant la pandémie virale, mais on ne peut pas surestimer la rapidité avec laquelle le service a explosé au cours des deux derniers mois. Le PDG de Zoom, Eric S.Yuan, a révélé la semaine dernière dans un article de blog que le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens le plus élevé que le service ait jamais vu en 2019 était de 10 millions. En mars 2020, Zoom a atteint 200 millions d’utilisateurs actifs en une seule journée. Vous pouvez probablement voir pourquoi Yuan a été inclus dans la 34e liste annuelle des milliardaires du monde de Forbes cette année, et a été présenté dans sa propre couverture.

Dans ce même article de blog, Yuan a également déclaré que Zoom prenait des mesures pour résoudre la liste des problèmes qui ont été découverts par les chercheurs et les journalistes ces dernières semaines. Certains de ces correctifs ont déjà été déployés, mais Zoom a un long chemin à parcourir s’il s’attend à regagner la confiance de tous ceux qui ont lu ces rapports troublants.

Source de l’image: Olly Curtis / Future / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.