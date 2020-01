Google IO 2020: Android 11, Google Pixel 4a et tout le reste à attendre

Google IO 2020 (la conférence annuelle des développeurs de la société) est encore dans des mois, mais elle approche à grands pas, les 12 et 14 mai étant les dates auxquelles toutes les actions auront lieu. Et même si une conférence des développeurs peut ne pas sembler aussi excitante, nous nous attendons à voir beaucoup de choses qui devraient intéresser les fans d’Android – notamment la révélation d’Android 11.

Il y a également de fortes chances que Google Pixel 4a et Google Pixel 4a XL y soient dévoilés, et nous pouvons même voir la rumeur de longue date de Google Pixel Watch, entre autres choses. En d’autres termes, Google IO n’est pas uniquement destiné aux développeurs.

Ci-dessous, nous avons mis en évidence toutes les choses que nous savons ou attendons que nous allons voir là-bas, ainsi que certaines choses qui sont des plans plus longs mais qui pourraient bien faire une apparition. Et nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que de nouvelles et de rumeurs arriveront, alors revenez régulièrement.

Android 11

(Crédit d’image: Shutterstock / TechRadar)

Android 11 est probablement la plus grande révélation de Google IO 2020 et nous sommes presque certains que nous le verrons là-bas, car Google a tendance à dévoiler au moins partiellement ses principales mises à jour Android à IO.

Cela dit, il n’apparaîtra probablement pas sur les téléphones avant septembre ou octobre, probablement à côté de la gamme Google Pixel 5. Certaines fonctionnalités ne seront probablement dévoilées qu’après IO.

Jusqu’à présent, nous n’avons pas beaucoup entendu parler d’Android 11, mais une chose que nous savons est à venir: le stockage étendu, qui modifie la façon dont les applications accèdent aux autres fichiers sur votre appareil, en vue d’augmenter la vitesse et la sécurité.

Ce n’est pas grand-chose, mais nous devrions en apprendre beaucoup plus sur Android 11 à IO 2020, et il est probable qu’une version bêta pour les développeurs y soit même lancée.

Google Pixel 4a / Pixel 4a XL

(Crédit d’image: Future)

Bien que la gamme Google Pixel 5 n’atterrira probablement qu’en octobre, il y a de fortes chances que nous voyions le Google Pixel 4a et Google Pixel 4a XL de milieu de gamme à Google IO 2020, étant donné que la gamme Google Pixel 3a était annoncé lors de Google IO 2019.

Vous pouvez les considérer comme des alternatives plus abordables aux principaux combinés Pixel 4, bien que certaines sources pensent qu’il n’y aura pas de modèle XL, donc nous ne verrons qu’un seul Pixel 4a.

Dans tous les cas, les fuites suggèrent que le 4a pourrait avoir une conception assez différente du Pixel 4, avec un appareil photo perforé et un port casque de 3,5 mm. Il pourrait également avoir la 5G, ce qu’aucun Pixel actuel n’a.

On ne sait pas encore grand-chose sur le Google Pixel 4a, mais il est peu probable que la fonctionnalité Motion Sense soit proposée par ses frères et sœurs plus chers, ce qui, pour être honnête, ne représente probablement pas une grande perte pour la plupart des gens.

(Crédit d’image: Future)

Wear OS s’est senti un peu négligé, sans mise à jour significative de la plate-forme depuis le lancement de Wear OS 2 en août 2018, mais si Google va publier une nouvelle mise à jour importante, alors l’IO axé sur le logiciel est l’endroit évident pour lui de se produire.

Nous ne nous attendons pas à voir de grands changements, car aucune rumeur de ce genre n’a été émise, donc si vous espérez porter Wear OS 3, vous n’aurez probablement pas de chance, mais vous ne savez jamais.

Et il ne serait pas du tout surprenant que la plate-forme ait vu une mise à jour plus petite et plus incrémentielle, bien que ce qu’elle inclurait soit à deviner pour tout le monde. À IO 2019, pour référence, Google a présenté la fonctionnalité de «tuiles» de type widget.

Assistant Google

(Crédit d’image: Shutterstock)

Google travaille toujours sur Assistant et à IO 2019, il a dévoilé une technologie pour accélérer Google Assistant, ainsi qu’un mode de conduite.

Pour Google IO 2020, nous nous attendons à ce que davantage de nouvelles fonctionnalités et améliorations soient annoncées. Cela dit, Google a annoncé tout un tas de nouvelles fonctionnalités – telles que des actions planifiées et une fonction de numérotation rapide – au CES 2020 en janvier, alors peut-être que certaines d’entre elles seront déployées.

Recherche Google

La recherche Google a également suscité un certain intérêt à IO 2019, et nous ne serions pas surpris qu’elle s’améliore encore à Google IO 2020.

Nous ne savons pas encore ce qui va changer ici, mais pour référence, Google a ajouté des images de réalité augmentée (AR) aux résultats de recherche sur Google IO 2019.

Au-delà des éléments mentionnés ci-dessus, nous verrons probablement des mises à jour et des améliorations d’autres logiciels Google clés, tels que Maps et Duplex.

Peut-être verrons-nous Duplex plus largement pris en charge, tandis que Maps pourrait devenir plus détaillé ou ajouter d’autres fonctionnalités. Ce n’est qu’une spéculation pour le moment, mais nous serions surpris si ces applications Google ou d’autres clés de Google ne reçoivent pas une sorte de mise à jour.

Google Pixel Watch

Nous entendons des rumeurs sur une Google Pixel Watch depuis des années, et pour être honnête, nous ne nous attendons pas vraiment à ce qu’elle atterrisse à Google IO 2020, mais la société a montré des vêtements portables d’autres sociétés au cours des dernières années, donc c’est possible.

Pour le moment, nous ne sommes pas entièrement convaincus que la Pixel Watch existe même, et si c’est le cas, elle risque de ne pas atterrir avant octobre aux côtés de la gamme Pixel 5, ou peut-être même pas l’année prochaine.

S’il arrive à Google IO 2020, nous pourrions également voir une mise à jour Wear OS plus importante que ce à quoi nous nous attendions, car il serait logique que Google lance sa première montre intelligente avec un nouveau logiciel passionnant.

Nouveaux appareils pour la maison intelligente

(Crédit d’image: Future)

Des haut-parleurs aux écrans en passant par les caméras, nous avons pu voir une variété de nouveaux appareils pour la maison intelligente à Google IO 2020.

À l’IO 2019, nous avons vu l’écran intelligent Google Nest Hub Max, mais Google a ses doigts dans de nombreuses tartes pour la maison intelligente, y compris la sonnette Nest Hello, Google Nest Wi-Fi et le haut-parleur Google Nest Mini, ainsi que des thermostats intelligents, des avertisseurs de fumée et plus.

Nous pouvons donc voir de nouvelles entrées dans l’une de ces gammes de produits, ou peut-être des versions intelligentes d’autres appareils.

Google Stadia

(Crédit d’image: TechRadar)

Google Stadia (le service de streaming de jeux de la société) est déjà là, mais actuellement seul “Stadia Pro” est disponible – ce qui signifie que vous avez besoin d’un abonnement pour utiliser le service, plutôt que de pouvoir simplement acheter les jeux. Cela va changer à un moment donné en 2020, il est donc possible que Google utilise IO 2020 pour lancer le niveau “gratuit”.

Il existe également des fonctionnalités promises qui sont actuellement absentes, telles que «Crowd Play», qui vous permettra de rejoindre un jeu de streamer en appuyant sur un bouton. Ainsi, cette fonctionnalité ou d’autres pourraient être lancées lors de Google IO 2020. Nous pourrions également voir de nouveaux jeux exclusifs annoncés ou lancés pour la plate-forme.

Peut-être le plus excitant, nous pourrions voir Stadia s’ouvrir aux téléphones non-Pixel. Nous savons que cela se produit à un moment donné, et c’est l’un des principaux arguments de vente de la plate-forme.

Pass Google Play

(Crédit d’image: Google)

Google Play Pass, comme Google Stadia, est déjà là, mais il n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis. Nous savons que ce n’est qu’une question de temps avant son lancement ailleurs. Google IO sera peut-être le lieu où sa portée sera élargie.

Nous ne serions pas surpris que Google annonce également toutes sortes de nouveaux contenus pour son service d’abonnement aux jeux et applications de type Apple Arcade.

Réalité augmentée et virtuelle

La réalité augmentée et la réalité virtuelle ont augmenté et diminué au cours des dernières années, mais nous ne serions pas surpris de voir de nouveaux développements dans ces domaines lors de Google IO 2020.

Une chose évidente que nous pourrions voir est l’amélioration d’ARCore – le kit de développement créé par Google qui permet de créer des expériences AR pour Android et d’autres plates-formes.

Les annonces VR sont peut-être moins probables, étant donné que Google a largement abandonné ses casques VR, mais on ne sait jamais.

5G

Alors que de nombreux réseaux 5G et les premiers téléphones 5G sont arrivés en 2019, c’est au cours de cette année que nous nous attendons à ce que la 5G commence à devenir vraiment grande – les téléphones 5G deviendront probablement plus abordables et les réseaux 5G devraient commencer à devenir beaucoup plus répandus.

En tant que tel, nous nous attendons à ce que Google aime également commencer à s’intéresser à la 5G. Le Pixel 4a ci-dessus aurait une saveur 5G, mais nous pourrions également voir Google annoncer des applications et des fonctionnalités logicielles qui tirent parti de la vitesse de la 5G.