Google IO 2020 ne va pas du tout à cause du coronavirus

L’épidémie de coronavirus signifie que Google IO 2020 ne se produira plus du tout – Google avait précédemment annoncé qu’il n’y aurait pas d’événement physique, mais il a maintenant confirmé qu’il n’y aurait pas de flux en direct ni d’événement numérique non plus.

“Par souci de la santé et de la sécurité de nos développeurs, employés et communautés locales – et conformément aux récentes ordonnances d’abris sur place des comtés locaux de la région de la Baie – nous ne tiendrons malheureusement pas à des E / S à quelque titre que ce soit. année “, lit le message sur le site Google IO.

“À l’heure actuelle, la chose la plus importante que nous puissions tous faire est de concentrer notre attention sur l’aide aux personnes face aux nouveaux défis auxquels nous sommes tous confrontés.”

L’événement devait avoir lieu du 12 au 14 mai de cette année, mais la bataille mondiale contre COVID-19 a réclamé de nombreux événements technologiques au cours des derniers mois. Google vient également de lancer un hub officiel de coronavirus en ligne pour fournir une source fiable d’informations sur la pandémie.

Android 11 et le Pixel 4a

Google IO est traditionnellement l’événement que Google utilise pour annoncer tous les changements à venir dans la prochaine version d’Android – Android 11 cette année – et on ne sait pas encore exactement ce que l’annulation de l’événement signifie à cet égard.

Il ne semble pas que la situation des coronavirus va sérieusement retarder le déploiement d’Android 11 dans les prochains mois, même avec des ingénieurs de Google travaillant à domicile. L’aperçu du développeur est déjà disponible.

À Google IO 2019, nous avons eu des nouvelles d’Android 10 ainsi que du lancement des téléphones Pixel 3a, et cette année, nous nous attendions à voir arriver le Pixel 4a. Ce téléphone milieu de gamme pourrait bien être dévoilé avec un article de blog et un communiqué de presse.

Nous vous apporterons bien sûr toutes les actualités d’Android 11 et Pixel 4a au fur et à mesure de l’annonce de Google, même si Google IO ne se poursuit pas. Il semble que cela va prendre plusieurs mois avant que nous ayons un autre événement technologique majeur auquel nous pouvons réellement assister en personne.