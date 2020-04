Google lance des griffonnages avec des jeux interactifs

Les utilisateurs peuvent profiter quotidiennement de loisirs gratuits en ligne. Celui qui est déjà disponible est “ Coding for Carrots ”, qui a été créé en 2017 pour célébrer le 50e anniversaire du logo.

Google a sorti les jeux de doodle les plus populaires et publiera pendant environ deux semaines certains des plus emblématiques. «Alors que COVID-19 continue d’avoir un impact sur les communautés du monde entier, les individus et les familles partout dans le monde passent plus de temps à la maison. À la lumière de cela, nous lançons une série de flash-back Doodle qui rappelle certains de nos jeux interactifs Google Doodle populaires! », A expliqué la société.

La société relancera 10 de ses jeux et mini-jeux populaires. L’un de ceux déjà disponibles est “ Coding for Carrots ”, qui a été créé en 2017 pour célébrer le 50e anniversaire du logo, le premier langage de programmation conçu pour les enfants et l’objectif est d’enseigner les règles de base de la programmation, en aidant un Lapin encouragé à collecter des carottes à chaque niveau, créant des combinaisons de commandes simples pour que l’animal exécute la commande.

Il convient de noter que le concept de «doodle» a vu le jour en 1998, avant la création de la société, lorsque les fondateurs de Google, Larry et Sergey, ont joué avec le logo pour confirmer leur présence au festival Burning Man dans le désert du Nevada. Dans ce processus, ils ont placé le dessin d’une figure de bâton derrière le deuxième «ou» du mot Google.

“L’objectif du logo modifié était d’envoyer un message amusant aux utilisateurs de Google pour leur faire savoir que les fondateurs étaient absents du bureau”, ont-ils déclaré sur leur blog.

C’est ainsi que le premier doodle a vu le jour et a donné naissance à l’idée de décorer le logo de l’entreprise pour commémorer des événements marquants. En 2000, un doodle a été publié pour le Bastille Day, qui a été un grand succès auprès des utilisateurs, depuis lors, ils ont commencé à être publiés plus régulièrement. Les Doodles mettent actuellement en évidence un grand nombre d’événements, d’anniversaires et dans la situation actuelle ont mis en évidence le travail des professionnels de la santé.

“Comme pour tous nos Doodles, nous espérons que la série permettra aux assistants partout dans le monde de se sentir vus, entendus et valorisés et que tout le monde se souviendra qu’il y aura une lumière au bout de ce qui pourrait sembler être un long tunnel”, ont-ils déclaré dans leur communiqué. Compte Twitter.

Il est à noter que Google dispose d’une équipe d’illustrateurs (que nous appelons des gribouilleurs) et d’ingénieurs, chargés de créer des gribouillis. Ils ont créé plus de 4 000 pages d’accueil dans le monde. Les idées proviennent de différentes sources, y compris les utilisateurs et les employés de Google. Si vous voulez jouer, vous devez entrer www.google.com et toucher le doodle pour pouvoir jouer.

Enfin, il convient de noter que Google a mis en œuvre plusieurs mesures pour aider à soutenir les soins à domicile, l’isolement social et la hiérarchisation des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des ministères de la santé de chaque pays concernant le coronavirus. . De même, lors de la saisie du terme «coronavirus» dans le moteur de recherche, l’utilisateur est redirigé vers une page qui contient les versions officielles de l’OMS avec les caractéristiques de la maladie, les traitements, les symptômes et un résumé de la situation.

Source: elespectador.com

