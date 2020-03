Google lance le site dédié au coronavirus, avec des cartes et des conseils

Comme prévu depuis quelques jours, le géant américain Google vient de lancer un site dédié à l’urgence sanitaire causée par la nouvelle pandémie de coronavirus.

Le portail en question, que vous pouvez visiter sur le lien, est encore dans sa phase initiale, la seule langue disponible est l’anglais et l’accent est actuellement mis sur les États-Unis mais nous ne pouvons pas exclure qu’il sera mis à jour avec les données mondiales dans les prochains jours.

Google lance le site dédié à l’urgence sanitaire avec des cartes et des conseils

À travers une version publiée sur son blog, Google a précisé que d’autres langues seront bientôt disponibles et a également communiqué son intention de fournir des outils accessibles et clairs aux utilisateurs à la recherche d’informations véridiques sur le sujet. Les utilisateurs sont actuellement dirigés tout d’abord vers un réseau «protégé» d’informations fiables, vérifiées et mises en valeur. C’est pour pouvoir décourager la propagation de fausses nouvelles.

Le site en question a été construit dans le but de privilégier hiérarchiquement l’information, la clarté et la lisibilité sur tous ses aspects. Google a en effet adopté un police plus grande que celle couramment utilisée, juste pour faciliter la lecture aux personnes âgées, à condition d’avoir un ordinateur ou une ligne pour connecter leur smartphone.

Dans le site, nous en trouvons un carte montrant les cas confirmés par pays, des liens vers les sites des institutions américaines, des conseils de prévention également sous forme vidéo ainsi que des vidéos conçues pour la vie familiale, avec des séances de yoga pour atténuer l’anxiété. Il suffit d’attendre la mise à jour du site, même pour notre pays.