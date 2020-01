Google lance trois nouvelles applications pour le bien-être numérique

Google sorti sur le Play Store trois nouvelles applications pour le Digital Wellness, qui aident les utilisateurs à prendre une pause dans l’utilisation continue du smartphone. Pour les non-initiés, avec Digital Wellness, il est possible garder une trace de votre activité sur votre smartphone (temps d’utilisation, applications les plus utilisées, etc.) et c’est possible profiter de certains outils mis à disposition par Google pour s’éloigner, même pendant quelques heures, du monde numérique.

Bien-être numérique Google propose actuellement le Mode de concentration, ce qui empêche l’utilisation de certaines applications et la réception de notifications pendant les heures d’étude ou de travail, afin d’aider l’utilisateur à mieux se concentrer sur ce qu’il fait; et encore, le Contrôle parental, le Mode repos et le minuteur pour les applications.

Récemment, Google introduit sur le Play Store trois nouvelles applications expérimentales qu’ils proposent de aider les utilisateurs à réduire davantage l’utilisation des smartphones: enveloppe, Bulles d’activité et Chronomètre d’écran.

Enveloppe, bulles d’activité et chronomètre d’écran: comment fonctionnent les nouvelles applications pour le bien-être numérique

enveloppe veut transformer le smartphone en quelque chose de plus simple et de plus calme à utiliser: un téléphone portable en papier, avec lequel il sera possible simplement passer des appels téléphoniques et prendre des photos, mais sans pouvoir visualiser l’effet final, sinon déballer l’appareil. Les utilisateurs sont invités à imprimer un document PDF particulier et le plier en suivant les instructions, créant une sorte d’étui à l’intérieur duquel placer le smartphone.

Les touches de l’imprimante sur la feuille guideront l’utilisateur vers une saisie correcte du numéro à appeler, tandis que les touches Photo et Vidéo vous permettront de démarrer un enregistrement ou de prendre une photo. En ce moment, cette application n’est compatible qu’avec le Pixel 3A.

Bulles d’activité transforme l’utilisation du smartphone en arrière-plan dynamique. Je m’explique mieux: chaque fois que le smartphone est déverrouillé, une nouvelle bulle est générée en arrière-plan de l’appareil, et plus vous passez de temps sur votre smartphone à partir du moment où il a été déverrouillé, plus la bulle grossira.

Même l’application Chronomètre d’écran génère un arrière-plan animé comme des bulles d’activité. La différence est que cela montrera tout le temps réel temps passé sur le smartphone montrant en arrière-plan les heures, minutes et secondes passées ici.