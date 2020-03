Google lance un avertissement concernant l’installation de ses services sur les téléphones Huawei

Google casse enfin

le silence et marque sa position douteuse sur le fait que les utilisateurs

Installez vos services sur les smartphones Huawei.

SET Puebla News

Du fait du blocus commercial des États

Unis contre Huawei, les derniers terminaux de la société ont été vus

forcé de se passer des services les plus élémentaires de Google.

Le système d’exploitation maintient sa base sur Android et

des applications complémentaires complètent les fonctions que tout le monde a utilisées

passé Mais le coup d’absence pèse. Sans surprise, nous avons développé un

guide pour vous de récupérer ces fonctions.

Tout au long de cette période de tensions, Google avait

relativement silencieux sur le sujet. Mais maintenant enfin

le représentant de l’entreprise a parlé de cette pratique d’installation

manuel par les utilisateurs de Huawei qui devient de plus en plus

populaire.

Qui a parlé était le directeur juridique de Google pour Android et

le Play Store, Tristan Ostrowski, qui dans une publication officielle du

Le site Web de l’entreprise a marqué la position officielle de l’entreprise. Connexion

le tout avec la question réglementaire imposée par les autorités américaines:

«En raison des restrictions gouvernementales décrites

auparavant, les nouveaux modèles d’appareils Huawei mis à disposition

du public après le 16 mai 2019, ils n’ont pas pu passer par notre

processus de sécurité et ils n’auront pas les fonctionnalités préchargées de Play Protect. “

“En conséquence, ils sont considérés comme des terminaux” non

certificats “et ne peut pas utiliser les applications et services Google.

De plus, les applications Google téléchargées ne fonctionneront pas de manière

fiable car nous n’autorisons pas ces services à s’exécuter sur des appareils

non certifiés où la sécurité peut être compromise.

“L’installation alternative des applications Google

Il comporte également un risque élevé d’installer une application qui a été modifiée ou

modifié de façon à compromettre la sécurité des utilisateurs. »

En d’autres termes, Google n’approuve pas l’installation de son

services et applications par des moyens alternatifs en dehors de son écosystème. Tout sous le

l’argument des raisons de sécurité et l’ignorance de l’état de

l’intégrité des fichiers APK téléchargés en dehors du Play Store.

Rien de ce qui n’était pas connu auparavant. Mais maintenant, Google est de retour

Rejet relativement officiel.

Source: FayerWayer.com

ARP