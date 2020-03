Google lance un hub d’informations sur les coronavirus pour vous tenir au courant

Nous espérons que vous restez en sécurité et en bonne santé en ces temps étranges, et si vous cherchez un endroit de plus pour obtenir des informations sur le nouveau coronavirus, Google vient d’en fournir un.

Rendez-vous sur google.com/covid19 pour accéder à une foule d’informations sur la maladie COVID-19, y compris les symptômes, les traitements et comment éviter de la contracter en premier lieu. Il existe également des liens vers d’autres ressources fiables sur le Web.

Si vous vivez aux États-Unis, vous pouvez également consulter les ressources locales par État: indiquez à Google dans quelle région vous vivez pour obtenir des informations adaptées à votre région spécifique.

“Depuis le début de l’année, l’intérêt pour les recherches sur COVID-19 n’a cessé de croître dans le monde entier”, explique Emily Moxley de Google. “En ce moment, la maladie est le plus grand sujet que les gens recherchent dans le monde, dépassant même certaines des requêtes les plus courantes et les plus cohérentes que nous voyons dans la recherche.”

Plus à venir

Vous pouvez également utiliser le site pour consulter les dernières tendances de recherche pour le coronavirus et pour voir le nombre de cas signalés dans le monde sur une carte mondiale. Il existe même des liens vers des ressources pour vous aider à travailler à domicile.

Dans le même temps, Google diffuse plus d’informations pour accompagner les résultats de recherche sur les coronavirus, donc chaque fois que vous exécutez une requête liée au virus ou à la maladie COVID-19, vous verrez également certaines des mêmes ressources officielles.

Google indique que le site sera modifié pour les visiteurs internationaux dans un proche avenir – bien que tout le monde puisse accéder à la version américaine – et que plus d’informations et plus de ressources seront ajoutées au fil du temps.

C’est une situation sans précédent dans laquelle nous nous trouvons et nous ne savons pas encore exactement comment tout se déroulera – mais si vous avez besoin des faits sur le nouveau coronavirus et COVID-19, Google vous a maintenant couvert.