Google Maps a une autre nouvelle fonctionnalité pour vous aider pendant le verrouillage du coronavirus – .

Google Maps met désormais en évidence les restaurants à proximité qui livrent de la nourriture ou proposent des plats à emporter sur la carte.

Cette fonctionnalité devrait permettre de trouver encore plus facilement des lieux locaux encore ouverts aux affaires pendant la nouvelle pandémie de coronavirus.

Google Maps permet également aux utilisateurs de commander des aliments directement depuis l’application tant que les restaurants prennent en charge cette fonctionnalité.

Pratiquer la distanciation sociale est quelque chose que vous auriez dû faire depuis plusieurs semaines maintenant, pour aider votre communauté à «aplanir la courbe». Rester à l’écart des autres est la meilleure arme contre la propagation du nouveau coronavirus. Cela signifie que vous devez limiter les déplacements hors de votre maison et les réserver uniquement pour les courses essentielles et vos animaux de compagnie. Mais même si vous restez à l’intérieur la plupart du temps, Google Maps est une application qui peut encore être utile en ce moment. L’application vous indiquera si les entreprises et les magasins autour de vous sont toujours ouverts et vous informera des changements d’horaire. Google Maps affichera également des avertissements COVID-19 vous indiquant d’appeler votre médecin ou votre hôpital avant de vous rendre aux urgences. L’application vous permet également de commander de la nourriture dans des restaurants qui sont encore ouverts à la livraison à l’heure actuelle, et Google vient de mettre à jour l’application pour mettre en évidence tous les endroits autour de vous qui proposent des livraisons ou des plats à emporter.

Google Maps avait une fonctionnalité de livraison intégrée avant l’épidémie de coronavirus, et vous pouvez en profiter immédiatement. L’application vous permettra de passer des commandes dans des restaurants qui prennent en charge le service, ce qui rend la commande de nourriture merveilleusement facile. Pour rendre la fonctionnalité encore meilleure, Engadget rapporte que Google met désormais en évidence les restaurants qui offrent des options de livraison et de plats à emporter.

Vous ne pourrez pas commander de nourriture dans Google Maps à tous les endroits mis en évidence sur la carte, mais c’est un pas dans la bonne direction. Tant que le restaurant livre, peu importe qui apporte la nourriture à votre porte. Si vous vous inquiétez de la sécurité des aliments, nous vous rappellerons qu’il est parfaitement sûr de commander des plats à emporter pendant la pandémie et que la consommation alimentaire est sûre – voici un tas de réponses à vos questions sur les coronavirus liés aux aliments.

Commander de la nourriture dans les restaurants n’est pas seulement un changement de rythme bienvenu par rapport à la monotonie qui peut s’installer pendant le verrouillage. Il soutient également les entreprises locales qui luttent pour rester à flot pendant cette crise. L’impact économique imminent est la prochaine chose à battre après le nouveau coronavirus, et quelque chose d’aussi simple que de commander en ligne pourrait faire une énorme différence tout de suite.

La nouvelle fonctionnalité Google Maps est disponible sur Android et iPhone, et elle est disponible au Canada, en France et aux États-Unis. Davantage de marchés soutiendront probablement cette fonctionnalité dans un avenir pas trop lointain.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.