Google Maps fête ses 15 ans avec de nombreuses nouveautés

L’application de navigation la plus utilisée au monde, Google Maps aura 15 ans cette année et le Colosse de Mountain View prévoit de lancer beaucoup de nouvelles pour le célébrer.

Google a en effet promis une série de mises à jour ad hoc, en commençant par un nouveau look et en changeant l’icône historique de l’application. Découvrons ensemble les principaux changements.

Google Maps: de nombreuses actualités pour fêter ses 15 premières années

Il semble que c’était hier lorsque nous avons téléchargé et utilisé cette application pour la première fois, mais en fait, 15 ans se sont écoulés. Malgré la météo, le service de visualisation des cartes de la société californienne est toujours resté l’un des plus utilisés au monde. Quinze années caractérisées par des mises à jour et des améliorations continues, qui ont par conséquent conduit l’application à surmonter milliards d’utilisateurs actifs dans le monde.

Le géant Google a récemment dévoilé certaines des nouvelles que nous verrons introduites dans l’application au cours de cette année qui vient de commencer. Celui qui a immédiatement attiré notre attention est certainement le changement de look, pour les appareils Android et iOS. Le nouveau look fournit cinq cartes, les deux premiers seront la carte explorer, à travers lequel nous trouverons des informations, des notes et des avis de plus de 200 millions d’utilisateurs et la liste manière qui proposera l’itinéraire idéal pour atteindre notre destination par tous les moyens.

En plus de ces deux cartes, nous aurons également celle nommée Salvati, ce qui nous permettra de sauvegarder un certain nombre de lieux de notre intérêt et la carte contributions, grâce auquel nous pourrons partager des informations locales telles que des détails sur les routes et adresses manquantes. Avec l’onglet Contributions, il sera également possible de fournir nos avis sur les lieux que nous visitons.

La dernière carte est appelée nouvelles, qui contiendra une série de mises à jour sur les lieux branchés et les lieux populaires proposés par les experts du secteur. A travers ce formulaire il sera possible de contacter les locaux indiqués dans ce “guide” pour réserver ou simplement demander des informations. la le restylage graphique changera également l’icône Google Maps, qui peut cependant encore compter sur l’espace réservé emblématique qui le distingue depuis 15 ans. Évidemment, l’actualité ne concerne pas seulement l’aspect graphique mais concernera l’itinéraire, l’accessibilité et la sécurité.