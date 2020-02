Google Maps fête ses 15 ans et le célèbre avec une nouvelle image et de nouvelles fonctionnalités

«En 2005, nous avons entrepris de cartographier le monde. Depuis lors, nous avons dépassé les limites de ce qu’une carte peut offrir », disent-ils sur le blog officiel de Google Espagne, puis allaitant immédiatement en se souvenant que« maintenant plus d’un milliard de personnes se tournent vers Google Maps voir et explorer la planète ».

Étant strict, Google Maps fêterait son quinzième anniversaire dans quelques jours, comme cela a été annoncé sur le blog officiel de Google le 8 février 2005. Mais tout le reste est très vrai: le service est devenu ces dernières années dans le le plus populaire dans sa catégorie et en l’honneur de la vérité, il faut reconnaître qu’il l’a fait selon ses mérites, alliant accessibilité et praticité Comme aucune autre alternative du marché.

Ainsi, le géant de l’Internet célèbre et la fête comprend une nouvelle image pour l’application et diverses améliorations incorporées après avoir répondu aux suggestions des utilisateurs, disent-ils.

Nouvelle image pour Google Maps

À partir de la première, la nouvelle image de Google Maps va de l’intérieur vers le haut, c’est-à-dire que l’application mobile pour Android et iOS reçoit une refonte dans laquelle elle met en évidence l’incorporation de cinq onglets d’accès rapide avec les fonctions les plus courantes, tous bien connus , mais que maintenant ils sont mis en avant pour, valant la redondance, faciliter leur accès:

Explorez, l’option préférée des voyageurs pour trouver des restaurants, des magasins et d’autres types de magasins et lieux d’intérêt dans l’environnement le plus proche, en plus des notes toujours bienvenues des autres.

Déplacements habituels, avec laquelle choisir l’itinéraire le plus confortable et le plus direct sur des itinéraires récurrents en voiture ou en transports en commun; avec des informations mises à jour en temps réel, le temps de trajet estimé et les itinéraires alternatifs.

Enregistré, l’une des options préférées des utilisateurs pour créer des marqueurs des endroits où l’on souhaite se rendre. “Les gens ont enregistré plus de 6,5 milliards de places sur Google Maps”, explique la société.

Contribuer, pour faire de même en recommandant des informations utiles sur les lieux, les chemins et d’autres détails. Il s’agit de l’option communautaire par excellence de Google Maps.

Nouveautes, une section à mi-chemin entre la précédente et la première avec «des informations sur les boutiques de mode ou des lieux à visiter suggérées par des experts et des éditeurs locaux» et même la possibilité de discuter avec les boutiques.

Le renouvellement de l’image de Google Maps est complété par une nouvelle icône d’application dans le plus pur style Material Design, mais plus simple que l’actuelle. Si vous ne voyez toujours rien de tout cela dans l’application Google Maps, c’est parce que vous devez toujours recevoir la mise à jour. Donnez-lui quelques jours de marge.

Nouvelles fonctionnalités pour Google Maps

À l’occasion de cette mise à jour, Google Maps lance différentes nouvelles permettant d’anticiper les informations sur les itinéraires, notamment température dans les transports publics, les données accessibilité de même, comme par exemple s’ils ont du personnel d’assistance, des sièges d’entrée et accessibles, etc .; espaces réservés aux femmes ou aux systèmes de la sécurité des saisons.

Enfin, la nouvelle version de Google Maps améliore également la fonction de Vue en direct pour les itinéraires pédestres, en combinant les images fournies Street View, apprentissage automatique et capteurs mobiles, afin que l’application puisse montrer ce qui nous entoure avec des indications superposées par la réalité augmentée. Ils promettent également d’étendre cette fonctionnalité avec une meilleure assistance.

En bref, si Google Maps était déjà l’une des meilleures contributions de l’entreprise, ils sont déterminés à continuer de l’être. Il sera intéressant d’observer son évolution au cours des quinze prochaines années.