Google Maps, le nouveau look pour iOS et Android arrive

Google Maps fête ses 15 ans depuis sa première version bêta et la société ne manque pas l’occasion de renouveler un peu son application. Pour commencer, il semble que Maps aura une nouvelle icône qui prend du style à partir de la position “pin” dans l’application. Plus importants, cependant, sont quelques modifications apportées à l’application Google Maps qui la rendent plus simple et plus intuitive.

La principale chose que vous remarquerez dans l’application est un système de navigation à cinq icônes en bas de l’écran. Il existe deux nouveaux onglets: «enregistrés», qui répertorie toutes les positions ajoutées aux signets par l’utilisateur. Avec ce changement, Google s’est également débarrassé de l’ancien menu où bon nombre de ces fonctionnalités étaient auparavant masquées.

Google Maps est renouvelé sur Android et iOS

Il existe de nouvelles fonctionnalités suggérées par les utilisateurs de Maps qui apparaîtront également lorsque vous regardez les directions pour les transports en commun. Jusqu’à présent, vous avez pu observer le statut de transit des véhicules dans de nombreuses villes, ainsi que les heures d’arrivée estimées et quelques informations sur la surpopulation d’un train ou d’un bus. Google ajoute de nouvelles informations que vous pouvez parcourir à travers les détails partagés par d’autres passagers, tels que la température ou l’accessibilité.

Les dernières fonctionnalités concernent Live View, les directions fournies par AR lancées par Google l’année dernière. Au départ, Live View montrait des flèches bleues géantes pour vous montrer exactement où vous deviez aller, mais la nouvelle mise à jour simplifie un peu les choses. Maintenant, une icône rouge vous indiquera les détails de votre position et sa distance. Vous pouvez également utiliser ces détails avec les flèches bleues.

Ces mises à jour devraient être mises en œuvre sur les smartphones iPhone et Android, à l’exception des mises à jour Live View qui, selon Google, arriveront bientôt.