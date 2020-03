Google Maps vient de recevoir une nouvelle fonctionnalité cachée incroyable – .

Une toute nouvelle fonctionnalité Google Maps vous aidera à tirer le meilleur parti de votre prochaine visite au restaurant.

L’intégration de Google Lens mettra en évidence les éléments les plus populaires dans un menu de restaurant physique, et montrera même des photos externalisées de ces repas lorsqu’ils sont disponibles.

La fonctionnalité est déjà déployée sur les appareils Android, mais elle n’est pas disponible sur les iPhones.

Vous utilisez peut-être Google Maps pour les directions et la navigation avant tout, mais l’application contient une multitude de fonctionnalités qui peuvent fournir une assistance supplémentaire lorsque vous êtes en déplacement. Certaines de ces fonctionnalités sont plus évidentes que d’autres, et certaines sont cachées dans les menus et peuvent prendre un certain temps à découvrir, et Google continue à accumuler plus de trucs en plus de ce qui est déjà disponible dans Maps. La plus récente est une nouvelle fonctionnalité impressionnante, qui sera incroyablement utile lorsque vous voyagerez dans de nouveaux endroits, car elle se connecte à quelques autres applications Google utiles. La fonctionnalité vient de commencer à être déployée sur Android, bien qu’elle ne soit pas encore disponible pour les utilisateurs d’iPhone.

La dernière nouvelle fonctionnalité cachée de Google Maps exploite la puissance de deux applications Google existantes, dont Google Lens et Google Translate, et c’est pourquoi Android est la maison naturelle pour elle. Les iPhones y auront certainement accès très bientôt, mais Google contrôle Android et peut rendre ces intégrations beaucoup plus faciles que sur iPhone et iPad.

Trouvé par 9to5Google, la nouvelle intégration de Google Lens dans Maps sera extrêmement utile lorsque vous sortez manger. À I / O 2019, Google a révélé que Lens serait en mesure d’analyser le menu physique dans un restaurant et de signaler les plats populaires – une option de traduction est également disponible si vous ne comprenez pas la langue.

À l’avenir, la fonctionnalité sera également intégrée à Maps, une application que vous utilisez peut-être déjà pour découvrir des restaurants correspondant à vos préférences.

Lorsque vous affichez les menus dans Android, vous obtenez une nouvelle puce de suggestion en bas qui vous indique d’explorer les plats. Google Lens mettra en évidence les plats populaires, et il affichera également un carrousel de photos en bas avec des images de ces choix de menu populaires s’ils sont disponibles. Vous pouvez voir des exemples dans les captures d’écran ci-dessus.

C’est le genre de fonctionnalité qui peut être utile si vous ne savez pas quoi choisir dans un menu ou à quoi les plats pourraient ressembler. Et il peut certainement être utilisé avec une fonctionnalité Google Maps différente que vous auriez dû activer, en particulier lorsque vous visitez un nouveau pays. Les cartes peuvent maintenant vous montrer des recommandations de restaurants personnalisées, ce qui devrait réduire le temps que vous passez à chercher un bon endroit pour manger.

La nouvelle intégration de Google Lens est déjà déployée pour les utilisateurs d’Android dans le monde entier. Assurez-vous simplement que vous utilisez la dernière version de Maps sur vos appareils si vous souhaitez la consulter.

