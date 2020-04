Google Maps vous montre les restaurants à emporter en ce moment

Comme nous le savons tous en ce moment, toute l’Italie s’est arrêtée, tous les bars, restaurants et entreprises non indispensables à la poursuite de la vie quotidienne se sont arrêtés.

Cependant, certains d’entre eux sont activés pour la suppression et l’application Google Maps vous aidera à trouver des restaurants qui peuvent apporter votre nourriture à la maison pendant cette période de pandémie. Découvrons tous les détails ensemble.

Google Maps vous montre les restaurants à emporter en cette période d’urgence

En raison de la pandémie en cours, des millions de personnes en quarantaine forcée dépendent de la nourriture à emporter et de la livraison à domicile dans leurs villes. Pour aider à trouver les restaurants qui offrent ces services, l’application Google Maps a décidé de commencer à mettre en évidence les endroits les plus proches de nous qui sont activés pour le service à emporter.

Google Maps a en effet ces jours-ci ont mis en évidence les boutons de raccourci sur l’interface principale votre propre application mobile. Les raccourcis À emporter et livraison maintenant, ils fonctionnent comme tous les autres restaurants, stations-service, cafés et autres endroits. Les deux options sont en fait sur Maps depuis un certain temps, mais le géant de Mountain View les place désormais au premier plan.

En cliquant sur ces raccourcis, nous pouvons voir tous les restaurants proposant des plats à emporter et des services de livraison à domicile les plus proches de nous. Les deux raccourcis sont actuellement disponibles pour tous les utilisateurs qui ont un appareil androïde et iOS. Il suffit d’ouvrir la carte pour voir ce qu’il faut commander pour manger quelque chose de différent.