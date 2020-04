Google Meet a enfin copié la meilleure fonctionnalité de Zoom – .

Mardi, Google a annoncé le lancement de quatre nouvelles fonctionnalités pour Google Meet.

Google Meet prend désormais en charge jusqu’à 16 personnes en mode mosaïque, alors qu’il ne l’était auparavant que 4.

Google ajoute également le mode faible luminosité, l’annulation du bruit et la possibilité de partager un onglet Chrome.

Le logiciel de visioconférence de Zoom fait la une des journaux depuis des semaines. Il y a deux mois, la plupart des gens n’avaient jamais entendu parler de Zoom, et maintenant il est utilisé comme verbe dans une conversation informelle. L’une des raisons pour lesquelles Zoom a eu un tel impact surdimensionné est que la plupart des autres applications de chat vidéo ne peuvent pas correspondre à l’accessibilité et à la gamme de fonctionnalités de Zoom. Pour des millions d’utilisateurs, les avantages de l’utilisation de Zoom l’emportent sur les problèmes potentiels de confidentialité endémiques à la plateforme (dont certains ont été résolus). Mais Google ne descend pas sans se battre.

Mercredi, Google a annoncé le déploiement de quatre des fonctionnalités les plus demandées pour l’application de chat vidéo Google Meet, y compris une vue en mosaïque étendue qui permet à jusqu’à 16 participants d’être à l’écran à la fois. La limite précédente était de 4, et c’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles Zoom, qui nécessite un abonnement payant pour un accès complet, a pu dépasser la concurrence malgré le fait que l’application de Google soit entièrement gratuite à télécharger et à utiliser.

La fonctionnalité phare de Zoom est peut-être la possibilité d’avoir des centaines de participants devant la caméra à la fois, ce qui la rend idéale pour les réunions avec des collègues et des clients ainsi que pour les réunions avec un groupe d’amis. La limite de quatre personnes de Google Meet était un inconvénient majeur, mais il s’agit d’un pas important dans la bonne direction. Google indique que des réunions encore plus importantes seront prises en charge dans les futures mises à jour et que de meilleures dispositions de présentation seront également disponibles.

En plus d’étendre la disposition en mosaïque, Google a également ajouté la possibilité de présenter un onglet Chrome individuel au lieu d’une fenêtre ou de tout l’écran. Google dit que c’est le meilleur moyen de partager des vidéos de haute qualité avec des téléspectateurs distants. Meet dispose également d’un mode faible luminosité qui ajuste votre vidéo pour vous rendre plus visible:

La quatrième et dernière fonctionnalité ajoutée à Meet est l’annulation du bruit. Google dit que Meet peut filtrer intelligemment tous les bruits de fond, tels que les aboiements de chiens ou les frappes de clavier ou les cris de l’autre pièce. Cette fonctionnalité commencera à être déployée auprès des clients G Suite Enterprise et G Suite Enterprise for Education dans les prochaines semaines.

Ces améliorations pourraient ne pas être suffisantes pour que Google Meet usurpe le zoom, mais si vous recherchez une application à utiliser à la place de Zoom pour une raison quelconque, vous ne perdrez pas grand-chose en termes de fonctionnalités si vous décidez de vous synchroniser. avec vos amis ou vos collègues sur Meet au lieu de Zoom.

