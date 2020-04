Google Meet sera gratuit pour tout le monde

Goole a annoncé aujourd’hui que son outil Google Meet sera bientôt gratuit pour tout le monde. Google Meet, un outil de réunion vidéo d’entreprise, est actuellement en concurrence directe avec Zoom et d’autres outils similaires. Jusqu’à présent, vous pouviez participer à un appel Meet sans être un utilisateur payant, mais vous aviez besoin d’un compte G Suit payant pour initier des appels. Cependant, ne vous attendez pas à ce que Google Meet soit disponible gratuitement immédiatement. Le géant de l’Internet a déclaré que l’accès gratuit se fera progressivement et qu’il débutera la semaine prochaine.

À partir de septembre, les comptes gratuits seront limités aux réunions qui ne dépassent pas 60 minutes, mais d’ici là, tout le monde peut avoir des vidéoconférences de groupe aussi longtemps qu’il le souhaite. En même temps, il existe une autre limitation, à savoir que les vidéoconférences de groupe ne peuvent pas dépasser 100 participants. Cependant, toutes les autres fonctions peuvent être utilisées, telles que les sous-titres en temps réel et la conception de mosaïque récente.

La seule exigence est qu’un compte Google soit requis pour participer aux réunions, ce qui n’est probablement pas un obstacle majeur pour la plupart des gens.

Google Meet en concurrence directe avec Zoom et Teams

Google commente, se référant probablement à son concurrent Zoom, que vous obtenez une plate-forme plus sécurisée, non seulement parce qu’il est difficile de trouver les codes de réunion Meet, mais aussi parce qu’il s’exécute dans le navigateur, ce qui le rend moins vulnérable aux menaces de sécurité. .

“Avec COVID, la vidéoconférence devient vraiment un service essentiel et nous avons constaté une augmentation de l’utilisation de la vidéoconférence”, a déclaré Smita Hashim, directrice de la gestion des produits pour Google Cloud. Alors que la demande continue d’augmenter, Google a décidé de lancer Meet gratuit pour les utilisateurs individuels. Bien que Hashim ait noté que cela était précédemment défini dans une feuille de route d’entreprise.

«Compte tenu de la crise et du besoin de visioconférence en ce moment, nous accélérons ce que nous faisons. Nous avons toujours le produit Google Hangouts, mais la disponibilité de Google Meet l’accélère. Il s’agit d’un nouveau produit conçu pour s’adapter à de nombreux autres participants et il présente des fonctionnalités telles que les sous-titres et ce genre de choses “, a ajouté Hashim.

Pour le moment, Google Hangouts et Google Duo ne vont pas disparaître. Mais après ce coup soudain du géant de l’Internet, le support peut disparaître, notamment pour Google Hangouts.

De toute évidence, Google a vu comment Zoom attrape les gens en utilisant son application. Dans le même temps, découvrez comment Microsoft prévoit une version grand public de Teams. Donc, sans être gratuit Meet, Google ne peut pas tirer le meilleur parti de ce qui devient un moment décisif pour les outils de visioconférence. Il est donc logique pour l’entreprise de faire un effort pour sortir cette nouvelle version dès que possible.

