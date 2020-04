Google Meet veut aussi sa part du gâteau

Google Meet est la solution de vidéoconférence professionnelle du géant de l’Internet. Jusqu’à présent, il était connu sous le nom de Hangouts Meet et ses fonctionnalités incluent l’offre de réunions jusqu’à 250 participants, la diffusion en direct de vidéos pour jusqu’à 100000 utilisateurs dans un seul domaine et la possibilité d’enregistrer et de sauvegarder des vidéoconférences sur Google Drive.

Mais ce n’est pas gratuit: Google Meet coûte 25 $ par mois et par utilisateur. Cependant, de début mars au 1er juillet, la société propose accès gratuit à tous vos clients G Suite et G Suite pour l’éducationpartout dans le monde gratuitement, à cause du coronavirus … et la possibilité d’attirer de nouveaux utilisateurs est imbattable.

En raison de la pandémie de coronavirus et de l’augmentation que le télétravail a connue en raison de la situation, nous avons vu ces derniers temps comme les solutions de appels vidéo et visioconférence Ils ont atteint un sommet auquel leurs propres gestionnaires ne s’attendaient pas; et ces derniers jours, nous avons vu des annonces plus inhabituelles si possible, pour mettre en évidence celle sur Telegram, qui mettra enfin en place des flammes de groupe.

Mais on peut en dire autant de Microsoft avec Skype Meet Now ou Facebook avec son Messenger: les grands noms de la communication sur Internet réagissent le plus possible pour éviter de perdre la dette. Et Google Meet, bien sûr, veut votre part du gâteau.

Le cas de Google Meet est particulièrement délicat car les pierres d’achoppement de l’entreprise avec les applications de messagerie viennent de loin et ils ne peuvent pas faire le trou que par taille leur correspondrait. Ainsi, ils modifient leur stratégie à la hâte pour pouvoir proposer quelque chose de cohérent qui commence par le secteur professionnel, mais qui continuera avec le secteur de la consommation, où ils ont leur magasin d’utilisateurs.

En effectuant un examen rapide, Google Hangouts a connu une vie meilleure, mais seulement en partie: il s’est d’abord ouvert sous la forme de Hangouts Meet et de Hangouts Chat et fait maintenant la même chose que Google Meet et Google Chat. La prochaine étape consiste à intégrer les deux outils dans votre excellent cheval de bataille, Gmail, comme indiqué dans 9to5Google. Et bien que la stratégie soit la même: d’abord ceux qui paient et ensuite le reste, ce n’est qu’avec le reste qu’ils pourront se concrétiser.

Par conséquent, attendez-vous à des changements à cet égard dans Gmail, car ils ne devraient pas tarder à arriver. Et c’est qu’avec Google Duo, peu importe leurs efforts, il ne semble pas qu’ils vont nulle part, étant donné l’impulsion qui met la concurrence. Alors que Google Meet for All se réalise, voici dix applications de vidéoconférence gratuites pour faciliter le confinement.