Google Messages aura une fonction similaire à iMessage

Il semble que Messages Google permettra bientôt aux utilisateurs d’envoyer des messages texte similaires à iMessage iOS pour les personnes sans Services de communication riches (RCS). Si le destinataire ne peut pas afficher les messages texte de nouvelle génération de Google, au lieu de voir une réaction, comme un visage souriant, il recevra les mêmes que les SMS standard sous forme de texte.

Google Messages, le développement des messages RCS

Les réponses SMS / MMS sont appelées “texte de secours” et dans iMessage, elles sont envoyées à la place des messages de réaction à toute personne qui n’utilise pas iMessage. Dans Google Messages 5.8, publié le Play Store aux bêta-testeurs, 9to5Google a identifié le code qui suggère à Google qu’il prépare un texte de secours similaire, qui serait envoyé à toute personne ne disposant pas du RCS:

u200b% 1 $ s u200b une photo

Sur Google Messages avec RCS, ils peuvent ajouter des réactions pour les vidéos, les photos et les GIF. Google adopte une stratégie qui pourrait s’avérer équitable. Il faut voir le nombre d’applications de messagerie Google Play Store cette fonction sera appliquée.

Comme l’a souligné 9to5Google, cela pourrait en quelque sorte atténuer les désagréments qui existent entre les utilisateurs d’Android et d’iOS. En effet, les utilisateurs d’iMessage et de Google Messages peuvent trouver frustrant de recevoir des messages de secours les uns des autres. De plus, nous ne savons pas combien de temps il faudra avant que ces réponses textuelles soient disponibles dans les applications RCS au-delà de Google Messages, comme Verizon ou je Messages Samsung. Si ces applications ne peuvent recevoir que des textes de secours, la messagerie peut être encore plus fragmentée.