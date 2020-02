Google Messages, il sera bientôt possible d’ajouter une réaction aux SMS

messages c’est l’application de messagerie de Google, pour envoyer des SMS, MMS ou chatter. En fait, avec les opérateurs pris en charge, l’application Messages vous permet de envoyer et recevoir des messages via WiFi ou réseau de données, partagez des images et d’autres fichiers multimédias ou affichez quand quelqu’un tape ou quand il a lu le message que vous avez envoyé, comme sur les principales applications de messagerie instantanée.

Google Messages, vient la fonctionnalité pour ajouter une réaction aux messages

Avec une prochaine mise à jour de l’application Messages, Google présentera les réactions, rapprochant son service du service d’Apple en termes de fonctionnalités proposées: iMessage. La nouvelle a été découverte par les gars de 9to5Google. Du démontage de l’APK de la version 5.7 de l’application Google Messages, il est apparu que le géant de Mountain View a introduit une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’ajouter des réactions aux messages, en envoyant une série d’emojis qui semblent être similaires à celui disponible pour Facebook. Les emojis en question sont: le pouce vers le haut, le visage avec des yeux en forme de cœur, le visage souriant, le visage avec une bouche ouverte, le visage cri, le visage en colère et le pouce vers le bas.

Google Messages travaille sur les réactions

qui ne ressemble pas du tout à Facebook Messenger du tout pic.twitter.com/mHxokE89yV

– Jane Manchun Wong (@wongmjane) 13 février 2020

Au-delà, la version 5.7 de Google Messages vous permettra également de modifier une image que vous souhaitez envoyer en fournissant aux utilisateurs différents outils et couleurs (noir, bleu, vert, rose, orange, violet, rouge, blanc et jaune). Plus précisément, il sera possible écrire et gribouiller l’image, signaler ou plus simplement ajouter du texte choisir entre différents types de polices.

Pour le moment, cette fonctionnalité est en cours de test sur la version bêta de l’application Google Messages et nous ne savons pas, pour le moment, quand elle pourra atteindre la version stable.