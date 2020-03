Google Messages, le protocole RCS transforme l’application en chat

Google a pensé à révolutionner l’application messages introduisant le protocole RCS (Services de communication riches), pour permettre aux clients des opérateurs téléphoniques du monde entier de Smartphone Android de échange images, vidéos, GIF ou tout autre type de contenu multimédia sans frais.

En d’autres termes, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, il sera possible échangez gratuitement des SMS et du contenu multimédiaen profitant simplement de la Connexion Internet, tous les utilisateurs détenant un smartphone androïde. De plus, l’application vous permettra de savoir quand un message a été lu (confirmation de la lecture), de créer un chat en groupe, de partager des fichiers haute résolution ou de passer un appel vidéo. Bref, avec le Protocole Rich Communication Services, l’application Google Messages se transforme en véritable chat, comme d’autres services et plates-formes déjà assez consolidés dans ce domaine, comme WhatsApp et Telegram en premier lieu.

Google Messages, comment activer la fonctionnalité de chat

Pour le moment, la fonctionnalité Chat n’est pas encore disponible pour notre pays, alors qu’elle a déjà été mise en œuvre au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis et dans certaines régions du Canada. Cependant, le protocole RCS ne devrait pas tarder à arriver en Italie également, nous vous proposerons donc un guide très simple dans lequel nous vous illustrerons comment activer la fonctionnalité une fois disponible.

Tout d’abord, assurez-vous d’avoir l’application Messages Google sur votre smartphone Android.

Si vous ne disposez pas de l’application, vous pouvez téléchargez-le ici gratuitement.

Cliquez sur trois points verticaux dans le coin supérieur droit.

Cliquez sur l’entrée réglages et puis Fonctionnalité de chat

Insérez le vôtre numéro de téléphone.

Cliquez sur continueet vous avez terminé!