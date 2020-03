Google Messages peut copier l’une des meilleures fonctionnalités d’iMessage – .

Les réactions à iMessage sont depuis longtemps le fléau de l’existence de l’utilisateur Android.

Google Messages pourrait enfin obtenir cette fonctionnalité dans un avenir proche, car 9to5Google a trouvé des chaînes de code révélant autant en fouillant dans les mises à jour récentes.

Pour tous les comptes, la réaction de Google Messages fonctionnera de la même manière que les réactions d’iMessage, y compris l’envoi de ces réactions sous forme de messages texte si quelqu’un ne les voit pas.

L’une des principales raisons pour lesquelles je refuse de quitter l’écosystème d’Apple lorsque je décide quel téléphone je veux utiliser comme pilote quotidien est que je ne peux pas risquer de perdre iMessage. Autant je déteste le débat bulle bleue / bulle verte, chaque fois que j’approche de la gâchette et quitte le jardin clos d’Apple pour les pâturages plus verts d’Android open source, je pense à tous les amis (et chats de groupe) que je ” m susceptibles de perdre dans le processus.

Heureusement, non seulement Google commence à consolider légèrement ses applications de chat infinies, mais l’application principale de Google Messages s’améliore également et pourrait bientôt ajouter l’une des meilleures fonctionnalités d’iMessage.

9to5Google décompile fréquemment les mises à jour des applications afin de voir ce que Google et d’autres développeurs ont en réserve pour les futures versions de leur logiciel. En février, le site a trouvé une série de chaînes dans Google Messages 5.7 qui semblent indiquer que la société se prépare à ajouter des réactions à son application similaires à celles trouvées dans iMessage. Un membre du personnel a même été en mesure d’activer les réactions, bien que les toucher n’ait rien fait:

Si vous avez déjà participé à une conversation de groupe avec des utilisateurs d’iMessage et de Google Messages, vous avez probablement vu un message du type “Riez d’une image”. Comme l’explique 9to5Google, ces textes sont appelés «textes de secours» et apparaissent lorsque vous êtes en conversation avec quelqu’un qui ne peut pas recevoir les messages avancés que vous essayez de leur envoyer. Plutôt que votre réaction ne soit tout simplement pas envoyée, la réaction est plutôt écrite automatiquement sous la forme d’un SMS que la personne ou les personnes à qui vous parlez peuvent toutes voir.

Cela nous amène à Google Messages 5.8, dans lequel 9to5Google a trouvé une variété de chaînes qui indiquent clairement que Google construit un système similaire dans son application afin que toute personne qui n’a pas RCS soit toujours avertie lorsque quelqu’un essaie d’envoyer une réaction. . D’après le code de la dernière mise à jour, il semblerait que Google enverra le texte intégral des messages auxquels vous répondez dans la réaction. Donc, si vous envoyez un texto à quelqu’un «C’était génial de vous voir hier soir» et qu’ils y réagissent avec un emoji pouce levé, vous reviendrez «J’aime» C’était génial de vous voir hier soir. »»

Il y a une bonne raison pour laquelle de nombreux utilisateurs de smartphones dans le monde ont abandonné les applications de chat intégrées au profit de solutions tierces comme WhatsApp, GroupMe et Line, mais il est agréable de voir que Google tente au moins de rivaliser en ajoutant une fonctionnalité qui met à jour Google Messages.

