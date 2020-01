Google mettra fin à la prise en charge des applications du Chrome Web Store à partir de cette année

L’un des premiers articles que j’ai écrit ici à Android Police était sur la façon dont Google prévoyait de supprimer progressivement les applications du Chrome Web Store, pensant que les applications Web progressives étaient l’avenir. Avance rapide de trois ans, et bien que je traîne toujours sur ce joli site, les applications Chrome Web Store ne tardent pas à ce monde.

Il était une fois, le Chrome Web Store proposait des applications “packagées” (applications Web qui s’exécutaient localement, parfois avec des autorisations élevées), des applications “hébergées” (applications Web qui n’étaient que des liens vers des sites Web) et des extensions de navigateur régulières. Google a supprimé tous les types d’applications sur toutes les plateformes, à l’exception de Chrome OS, au début de 2018. En fait, si vous visitez le Web Store sur autre chose qu’un Chromebook, la section des applications est invisible.

Google prévoit maintenant la deuxième phase de ce processus, qui commence dans quelques mois, lorsque la société n’acceptera plus de nouvelles applications sur le Web Store. Tout au long de l’année, la prise en charge des applications sera supprimée de toutes les plates-formes, à l’exception de Chrome OS, sauf dans les organisations qui ont besoin de temps pour passer à d’autres technologies. En 2022, les derniers bits de code pour la prise en charge des applications seront extraits de Chrome et de Chrome OS.

Mars 2020: Le Chrome Web Store cessera d’accepter de nouvelles applications Chrome. Les développeurs pourront mettre à jour les applications Chrome existantes jusqu’en juin 2022.

Juin 2020: Mettre fin à la prise en charge des applications Chrome sur Windows, Mac et Linux. Les clients qui ont Chrome Enterprise et Chrome Education Upgrade auront accès à une politique pour étendre le support jusqu’en décembre 2020.

Décembre 2020: Mettre fin à la prise en charge des applications Chrome sur Windows, Mac et Linux.

Juin 2021: Fin de la prise en charge des API NaCl, PNaCl et PPAPI.

Juin 2021: Mettre fin à la prise en charge des applications Chrome sur Chrome OS. Les clients qui ont Chrome Enterprise et Chrome Education Upgrade auront accès à une politique pour étendre le support jusqu’en juin 2022.

Juin 2022: Mettre fin à la prise en charge des applications Chrome sur Chrome OS pour tous les clients.

La partie la plus intéressante de la chronologie est peut-être la date de fin de vie des API NaCl, PNaCl et PPAPI. Google a déjà positionné NaCl / PNaCl (également connu sous le nom de Google Native Client) comme moyen d’exécuter du code exécutable par la machine dans un sandbox de navigateur. Bien qu’il ait été utilisé pour quelques applications de haut niveau, comme Google Earth sur le Web, il n’a jamais été utilisé comme norme de navigateur et a finalement été remplacé par WebAssembly. PPAPI, une implémentation de Native Client destinée à créer des plugins de navigateur en bac à sable, n’a été utilisée que pour l’implémentation Chrome d’Adobe Flash Player.

Cela n’affecte pas les extensions Chrome, qui continueront d’être prises en charge – en fait, Google est en train d’établir un format mis à jour pour toutes les extensions (ce qui a suscité certaines critiques).