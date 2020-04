Google n’a pas classé l’Espagne comme un pays communiste

Au milieu de la pandémie de coronavirus, des rumeurs, des canulars et des désinformations se produisent en Espagne. Le dernier, garantit que le pays a été classé comme État communiste par Google lui-même, en joignant une capture d’écran du moteur de recherche qui montre le drapeau national à côté de celui de la Chine, de la Corée du Nord, de Cuba, du Laos, du Vietnam ou de l’Union soviétique.

Mais Google a-t-il inclus l’Espagne dans une liste de pays communistes? Non, malgré le fait que cette image puisse être, en effet, observée par quiconque utilise le moteur de recherche pour la découvrir. La réponse réside dans quelque chose de plus simple que n’importe laquelle des multiples théories et complots qui suivent pour expliquer ce fait.

La réponse est sur Wikipédia

La raison pour laquelle le drapeau d’État apparaît parmi d’autres États socialistes réside dans Wikipedia ou, plus précisément, dans les éditions successives qui y ont été faites au cours des dernières heures. En accédant à la page qui décrit ce qu’est un État socialiste et en parcourant son histoire de modifications, on peut observer de nombreux changements opérés tout au long du 11 avril, dans lesquels retouché la liste des nations communistes afin d’inclure l’Espagne, dans des actes de vandalisme successifs qui ont été renversés par les administrateurs au fur et à mesure qu’ils se sont produits.

L’édition Wikipédia inclura un prétendu coup d’État en Espagne en avril 2020.

Jusqu’à 32 modifications a eu lieu hier, devant protéger Wikipédia, enfin, la page de l’État socialiste par “Vandalisme répété” afin que seuls les utilisateurs vérifiés puissent y apporter des modifications depuis la nuit dernière.

Comme le montre la capture d’écran diffusée sur les médias et les réseaux sociaux, qui sert à illustrer l’ajout présumé de l’Espagne aux nations communistes par Google, Les informations que le moteur de recherche prend sont basées sur celles collectées sur Wikipedia, ce qui a conduit à l’inclusion susmentionnée. Espérons qu’au cours des prochaines heures, lorsque le système de recherche populaire reprendra les résultats mis à jour et corrigés de la page d’encyclopédie collaborative déjà correcte, le drapeau nouvellement ajouté disparaîtra de la liste.

