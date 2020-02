Google n’est plus le moteur de recherche Android par défaut en Espagne

Après une amende historique de plus de 4 000 millions d’euros pour abus de position dominante avec Android, Google a été contraint de donner le bras pour se tordre et proposer des alternatives au moteur de recherche qui vient par défaut sur les smartphones avec ce système d’exploitation et ses services préinstallés.

Ce sera à partir de ce dimanche 1 mars quand ils commencent à se donner comme options en Espagne à la fois DuckDuckGo, Info.com et Qwant. Ils ne le feront que sur les nouveaux mobiles pendant le processus de configuration initiale ou qui sont configurés après une réinitialisation d’usine.

Ces alternatives apparaissent après la mise en place d’un nouveau système d’enchères, à travers lequel trois moteurs de recherche –DuckDuckGo, Qwant et Info.com en Espagne– qui seront plus disposés à payer chaque fois qu’ils seront sélectionnés apparaîtront au moins jusqu’à la fin de 2020. Après cette période initiale, l’enchère se tiendra à nouveau avec une fréquence trimestrielle.

DuckDuckGo, Qwant et Info.com: les trois sélectionnés pour 2020 en Espagne

Bien que dans d’autres pays européens les moteurs de recherche sélectionnés lors de cette première étape puissent varier, il en existe un commun à tous. Il s’agit de DuckDuckGo, le moteur de recherche alternatif le plus répandu. Alors que Bing est limité uniquement au Royaume-Uni, les deux options qui complètent le tableau en Espagne sont Qwant et Info.com, certains relative inconnue.

Tellement DuckDuckGo comme Qwant Ce sont deux navigateurs avec une apparence relativement plus moderne, avec des outils relativement puissants et des résultats décents, tandis qu’Info.com a une interface beaucoup plus faible et entraîne la première apparition.

Comment ça m’affecte

Fondamentalement, le choix qui est fait sur les téléphones Android lors de leur configuration initiale définira le moteur de recherche par défaut de l’appareil. Cela peut être modifié à tout moment, mais cela affecte de trois manières:

Sélectionnez le moteur de recherche dans le boîtes de recherche de bureau principal.

Sélectionnez le moteur de recherche dans le Navigateur Chrome.

Installez le application de recherche de fournisseur sélectionné sur l’appareil.

Par conséquent, tout moteur de recherche autre que Google que vous sélectionnez, va installer une application supplémentaire sur votre nouvel appareil, bien qu’il puisse être facilement désinstallé.

Google offrira cette option dans les terminaux fournis avec les services Google préinstallés et distribués sur le marché européen. Hors de cette classification, il y a, par exemple et pour l’instant, certains des appareils que Huawei lance, comme le Mate 30 Pro ou le nouveau P40 Lite.

