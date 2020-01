Google offre aux écrans intelligents Assistant des commandes multimédias améliorées pour plusieurs pièces

Les écrans intelligents alimentés par un assistant sont devenus un peu plus intelligents récemment, car Google vient d’annoncer une toute nouvelle vue multimédia pour ses écrans Nest Hub. Dans nos tests, la fonctionnalité est également en ligne pour au moins certains autres écrans intelligents non Nest déjà, vous offrant une vue claire des appareils dans quelles pièces jouent des médias, ainsi que des commandes de haut-parleurs granulaires, un bouton de pause global et des médias entièrement distants contrôle.

Les contrôles mis à jour se trouvent dans le menu à simple balayage que Google appelle la vue d’accueil, à l’intérieur du sous-menu “Médias”. Cette nouvelle vue multimédia vous offre des commandes rapides pour toutes vos enceintes, écrans intelligents et groupes d’enceintes, à la fois pour lancer la lecture multimédia et la contrôler pendant qu’elle est en cours. Par défaut, appuyer sur “Lire la musique” pour un appareil donné lit simplement une musique variée à partir de la bibliothèque de votre service musical lié principal. En haut à droite, vous obtenez un raccourci pratique “Tout mettre en pause” pour tuer la musique partout dans votre maison.

Si vous appuyez sur le côté gauche de la carte multimédia d’un appareil donné dans cette vue pendant la lecture d’un fichier multimédia, vous disposez des mêmes commandes plein écran pour le service que vous obtiendrez comme s’il était en cours de lecture sur cet appareil. Appuyez sur l’icône Cast et le nom de l’appareil à droite pour ouvrir un ensemble de commandes différent vous permettant de rediriger le flux vers un nouvel appareil, de l’arrêter complètement et de régler le volume. (Google prétend qu’il définit un “seuil” qui semble être une limite, mais j’ai pu facilement remplacer le paramètre sur les appareils de lecture eux-mêmes lors de mes tests.)

Nous ne savons pas exactement quand ils ont été déployés, mais les contrôles multimédias nouvellement annoncés sont déjà en ligne pour presque tous les écrans intelligents alimentés par Assistant, y compris le récent 7 “Smart Display de Lenovo et le modèle 10” de l’année dernière. Google indique également explicitement qu’ils sont disponibles sur les écrans Nest.

La partie la plus difficile d’avoir un haut-parleur ou un écran intelligent alimenté par un assistant consiste simplement à savoir ce qu’il peut et ne peut pas faire. Entre le manque de documentation officielle et tous les plugins tiers là-bas, vous devez simplement trébucher à travers des combinaisons de commandes en espérant que tout ce que vous demandez est A Thing, mais ces contrôles visuels mis à jour ne souffrent pas des mêmes problèmes de découverte. Maintenant, nous avons juste besoin de Netflix pour autoriser les écrans intelligents en tant que cibles de diffusion.