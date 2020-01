Google pénètre plus profondément dans le territoire d’Expedia avec un nouveau pacte sur les voyages et le cloud avec Sabre – .

Un bâtiment Google à Seattle. (Photo . / James Thorne)

Google franchit une étape majeure dans son effort de voyage, en s’associant au géant du voyage Sabre Corp. dans une nouvelle alliance de 10 ans.

Sabre est une entreprise de 60 ans qui a pris de l’importance en créant le “premier système semi-automatisé de réservation de vols de l’industrie”, selon un communiqué de presse sur l’accord avec Google. Aujourd’hui, Sabre gère plus de 260 milliards de dollars de dépenses de voyage dans le monde et ses clients comprennent des compagnies aériennes, des hôtels, des agences de voyages en ligne et plus encore.

Sabre transférera la majeure partie de son infrastructure informatique vers Google Cloud. Mais l’alliance va au-delà d’un accord cloud typique, et les deux sociétés disent qu’elles travailleront ensemble pour «co-créer l’avenir du voyage».

L’accord accélère encore la rivalité croissante entre Google et le géant du voyage de Seattle, Expedia. Sabre et Expedia ont une histoire de partenariats technologiques. Ils ont même été partenaires d’acquisition en 2015 lorsque Expedia a récupéré la marque de voyage en ligne Travelocity auprès de Sabre pour 280 millions de dollars.

Google exploite le moteur de recherche et la plate-forme publicitaire sur lesquels Expedia et d’autres agences de voyages en ligne comptent pour de gros volumes de trafic. Les voyages sont l’un des secteurs verticaux où Google a fait l’objet d’un examen antitrust au fil des ans, aux États-Unis et en Europe, et d’autres sociétés de voyages en ligne ont demandé aux autorités de réglementation de réexaminer les voyages dans le cadre de nouvelles enquêtes sur les pratiques de Google. Le magnat des médias Barry Diller, président d’Expedia, fait partie de ceux qui ont appelé à une réglementation accrue de Google.

Maintenant, avec cette offre, Google sera lié à un important fournisseur de technologies pour l’industrie du voyage. Sabre est l’une des trois sociétés avec Travelport et Amadeus qui contrôlent plus de 95% du marché des systèmes de distribution mondiaux, les principaux outils utilisés par les agences de voyages pour réserver des voyages.

Les deux sociétés n’ont pas donné de détails sur les outils sur lesquels elles travailleront ensemble. Mais ils ont dit qu’ils allieraient les talents et les actifs des deux organisations pour créer un nouveau marché et faire progresser l’écosystème du voyage.

«Les voyageurs recherchent commodité, choix et valeur. Nos capacités en matière d’IA et de cloud computing aideront Sabre à fournir plus de ce que veulent les consommateurs », a déclaré le PDG de Google, Sundar Pichai, dans un communiqué.

La poussée de Google sur le marché du voyage remonte à près d’une décennie, mais elle s’est intensifiée ces dernières années. En 2011, il a lancé Google Flights, ajoutant ensuite des capacités de réservation. Google Maps et la recherche ont ajouté des détails sur les hôtels et les prix, contournant les agences de voyages en ligne plus traditionnelles.

En septembre, Google a fait équipe avec la société de location de vacances Vacasa de Portland, Oregon, dans une alliance qui pourrait télégraphier les ambitions de voyage croissantes du géant de la recherche. Grâce à la fonction de recherche d’hôtels de Google, les plus de 14 000 locations de vacances de Vacasa apparaissent désormais sur des cartes interactives que les clients peuvent parcourir pour voir ce qui est disponible.